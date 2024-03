Neymar en zijn vader weigeren Dani Alves te helpen met betalen van borgsom

Neymar en zijn familie willen niets meer met de situatie van Dani Alves te maken hebben, zo heeft de vader van Neymar geschreven in een post op Instagram. Verschillende Spaanse media schreven dat de Neymar-clan de miljoen euro borgsom ging betalen voor Dani Alves, maar dat blijkt dus onjuist.

Op 22 februari jongstleden werd Alves schuldig bevonden aan het seksueel misbruiken van een vrouw in een toilet van een nachtclub in Barcelona eind december 2022.

De Catalaanse rechtbank oordeelde dat Alves voor vier jaar en zes maanden achter tralies moet zitten, nadat het Spaanse Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van negen jaar en een schadevergoeding had geëist.

Geen van de procederende partijen was eind februari tevreden met de rechterlijke uitspraak. Het kamp van de voormalig voetballer heeft de aantijgingen meerdere keren ontkend, al waren Alves’ verklaringen niet altijd waterdicht en paste hij ze meerdere keren aan.

In afwachting van de behandeling van het hoger beroep vroeg Alves om een tijdelijke vrijlating en de rechter heeft dus besloten dat de Braziliaan zijn beroep in vrijheid kan afwachten voor een borgsom van één miljoen euro.

Dani Alves kon de borgsom zelf niet betalen en hoopte op steun van voormalig FC Barcelona en Brazilië-ploeggenoot Neymar. Hij en zijn vader trekken echter hun handen van de situatie af.

Op Instagram schrijft Neymar senior: “We hebben Dani Alves in een eerder stadium proberen te ondersteunen. Dat was voor de veroordeling van het Spaanse hof. Voor ons is de situatie nu over.”

