Neymar bezoekt club en belooft: ‘In 2025 speel ik voor jullie’

Neymar heeft de mensen bij Santos verteld dat hij komend jaar terug zal keren. Dat meldt het doorgaans betrouwbare UOL Esporte, op basis van een bron binnen het bestuur van de club. Neymar was zondag op bezoek bij Santos en zou het nieuws toen gedeeld hebben.

De Braziliaanse superster is herstellende van een kruisbandblessure en is tijdens zijn revalidatie vaak in zijn geboorteland te vinden. Zo ook zondag, toen Santos de finale van de Campeonato Paulista – de competitie van de deelstaat São Paulo – speelde tegen Palmeiras (1-0 winst).

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Neymar bezocht voor het duel de kleedkamer om de spelers succes te wensen. Tijdens dat korte bezoek zou de 32-jarige aanvaller gezegd hebben in 2025 weer mee te helpen in de strijd om het Braziliaanse kampioenschap.

Vermoedelijk doelt Neymar op het moment wanneer zijn contract bij Al-Hilal afloopt. De 128-voudig Braziliaans international tekende afgelopen zomer een tweejarig contract in Saudi-Arabië, tegen een monstersalaris van naar verluidt 150 miljoen euro netto per jaar. Dat avontuur mag vooralsnog geen succes heten. Neymar had pas vijf duels gespeeld toen hij zijn kruisband al scheurde.

Daar gaat dit Saudi Pro League-seizoen ook geen duel meer bij komen. Neymar raakte geblesseerd in oktober, en de laatste speelronde vindt plaats op 27 mei. Ook achter de Copa América staat nog een groot vraagteken. Het prestigieuze Zuid-Amerikaanse toernooi gaat op 20 juni van start.

Neymar lijkt zijn carrière ondertussen gestaag af te bouwen. Santos komt komend seizoen uit op het tweede niveau en zal moeten promoveren wil de aanvaller zijn kampioensdroom kunnen bewerkstelligen.

Neymar brak door bij Santos alvorens in 2013 over te stappen naar FC Barcelona. Ook onder meer Braziliaanse legende Pelé en Real Madrid-aanvaller Rodrygo komen uit de talentenfabriek van Peixe.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties