UEFA-advies mogelijk goed nieuws voor Ajax, Willem II Europa in

De UEFA heeft de voetbalbonden geadviseerd om de huidige stand te gebruiken bij de verdeling van Europese tickets, wanneer competities vanwege de coronacrisis niet kunnen worden uitgespeeld. Dit advies is donderdag uitgebracht na overleg door het uitvoerend comité van de UEFA. Wanneer de KNVB dit advies opvolgt, wordt de huidige ranglijst gebruikt als eindstand en plaatst Ajax zich mogelijk voor de groepsfase van de Champions League.

De nummer een van de Eredivisie plaatst zich automatisch voor de groepsfase van de Champions League, mits de winnaar van dit jaar zich ook via de competitie voor het clubtoernooi kwalificeert. Omdat het nog niet bekend is wat er met het restant van dit Champions League-seizoen gebeurt, is het ondudielijk of dit ook het geval is en Ajax zeker is van de groepsfase. AZ zal zich als nummer twee via de voorrondes van de Champions League moeten zich te kwalificeren voor de groepsfase. Feyenoord, PSV en Willem II stromen in de voorrondes van de Europa League in.

Het advies van de UEFA is een enorme tegenvaller voor FC Utrecht. De ploeg van trainer John van den Brom stond in de finale van de TOTO KNVB Beker en stond met een wedstrijd minder gespeeld drie punten achter op Willem II. Het derde Europese ticket is normaliter voor de bekerwinnaar, maar de finale tegen Feyenoord gaat niet door. De Europese voetbalbond wil bovendien dat de kwalificatie voor de Champions League en Europa League gebeurt op basis van het aantal punten per wedstrijd. Zodoende grijpt FC Utrecht mis, daar de Tilburgers op 1,69 punten per duel staan en Utrecht op 1,64.

Premier Mark Rutte maakte dinsdagavond bekend dat betaald voetbal tot 1 september verboden is, waardoor er naar alle waarschijnlijkheid een einde komt aan het huidige seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. Vrijdag overlegt de KNVB met de betrokken clubs over de verdeling van de tickets. Naar verwachting wordt er ook gesproken over promotie en degradatie.