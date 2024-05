Daley Blind weet wat hij na spelerscarrière wil doen: ‘Wil wel die kant op’

Daley Blind ziet een carrière als trainer wel zitten. De 34-jarige verdediger annex verdedigende middenvelder is voornemens om na zijn actieve carrière als speler snel zijn trainerspapieren te halen, zo vertelt hij in zijn podcast Football Is Life.

Blind discussieert samen met Siem de Jong, die vorige zomer zijn voetbalschoenen aan de wilgen hing, wat ze als volgende stap in hun carrière zouden willen doen. Blind ziet zichzelf in de toekomst wel aan de slag gaan als hoofdtrainer.

“Ik ga er wel voor als het moment daar is”, aldus Blind. “Je gaat eerst ontdekken bij de jeugd. Als ik dat op een gegeven moment leuk vind, dan ga ik verder. Ik ga het niet doen als ik het niet leuk vind, maar hoe ik er nu over denk, wil ik die kant wel op.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Als Blind daadwerkelijk de trainerswereld in wil, zou hij zijn vader Danny achterna kunnen. Danny Blind, momenteel lid van de Raad van Commissarissen bij Ajax, was eerder al hoofdtrainer bij de Amsterdammers. Bovendien was hij zeventien wedstrijden bondscoach van het Nederlands elftal.

Wanneer Daley Blind een punt achter zijn loopbaan zet, is nog onbekend. Momenteel beleeft hij een geweldig seizoen bij Girona en ligt hij op koers om Champions League-voetbal te halen. Blind heeft nog een contract tot de zomer van 2025.

Een trainerscarrière in Spanje behoort niet tot de mogelijkheden, aldus Blind. “Het is goed vertoeven hier, maar ik blijf hier niet. Ik ga altijd terug naar Nederland”, is hij duidelijk over zijn toekomst.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties