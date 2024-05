Journalist doet opmerkelijke bewering: ‘Marino Pusic kleineerde Mats Wieffer’

Marino Pusic heeft Oranje-international Mats Wieffer gekleineerd in hun gezamenlijke tijd bij FC Twente, zo beweert clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Warming-up van TC Tubantia. De journalist begrijpt dan ook niet waarom een deel van de Feyenoord-supporters enthousiast wordt van het gerucht dat Shakhtar Donetsk-trainer Pusic hoog op het lijstje staat als vervanger van Arne Slot.

Korte tijd werd Twente-trainer Joseph Oosting genoemd als opvolger van Slot in De Kuip, maar vorige week meldde Tubantia dat hij zijn contract in Enschede tot medio 2026 gaat verlengen. Ten Voorde, die het via X in het verleden wel vaker aan de stok heeft gehad met supporters van Feyenoord, kreeg vervolgens veel reacties vanuit Rotterdam-Zuid.

“Ik ben lichtelijk verbaasd”, reageert Ten Voorde op het gerucht over Pusic. “Wij hebben Pusic hier een jaar meegemaakt als hoofdtrainer van Twente. Als assistent-trainer, deed hij het prima en liepen de jongens ermee weg, zoals je dat bij Feyenoord ook hebt gehoord. Die rol past hem echt goed. Maar toen hij hoofdtrainer en eindverantwoordelijke werd kwamen er andere dingen bij kijken.”

Ten Voorde herinnert zich dat Pusic vanaf dat moment ‘veranderde’. “En niet in de goede zin van het woord. Twente moest tijdens dat jaar in de Keuken Kampioen Divisie overleven. De club had maar één doel: promoveren. Dat is gelukt en dat moet je hem nageven, maar ze waren hem in december al helemaal zat binnen de club. Hij kon op een nare manier totaal niet met de druk omgaan en raakte gestresst. Kort door de bocht: ze vonden het gewoon helemaal niks.”

Wieffer

Ten Voorde besluit het beestje bij de naam te noemen en haalt een voorbeeld aan. “Hij zal het zelf nooit zeggen, maar Mats Wieffer is een van de spelers die gekleineerd werd door Pusic. Als Mats Wieffer heel eerlijk zou zijn en ze vragen hem op de man af of Pusic een goede hoofdtrainer is, dan weet ik het antwoord wel.”

De journalist begint vervolgens over de fans van Feyenoord. “Daar moet ik wel om lachen, die Feyenoord-supporters. Ze vonden het absoluut niet kunnen dat Joseph Oosting naar Feyenoord ging, maar over Pusic zijn ze heel enthousiast. Nou, ik heb beide trainers een jaar meegemaakt: op basis daarvan vind ik Joseph Oosting een iets betere trainer dan Marino Pusic”, aldus Ten Voorde.

Ten Voorde nuanceert zijn mening wel door te stellen dat Pusic zich mogelijk ontwikkeld heeft onder de vleugels van Slot, al spreekt hij zijn eigen woorden later weer tegen. “Een mens kan zich ontwikkeld hebben, maar je kunt niet helemaal veranderen. Ik denk dat heel veel Twente-supporters hopen dat Marino Pusic trainer wordt van Feyenoord!”

