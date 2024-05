‘Barcelona denkt aan Nederlander in zoektocht naar aanvallende middenvelder’

FC Barcelona wil zich de komende zomer graag gaan versterken op het middenveld. Trainer Xavi zou graag enkele aanvallende middenvelders aan zijn selectie toevoegen. Xavi Simons zou openstaan voor een terugkeer en behoort tot de mogelijkheden, zo meldt het Spaanse Sport.

Vorige week werd, tegen alle verwachtingen in, bekendgemaakt dat Xavi langer aan zou blijven als trainer van Barcelona. De oefenmeester zou na dit seizoen vertrekken bij de Spaanse grootmacht, maar is teruggekomen op zijn besluit. Daarom is hij zich nu, samen met sportief directeur Deco, aan het oriënteren op mogelijke versterkingen voor volgend seizoen.

De 44-jarige oefenmeester zou graag twee aanvallende middenvelders zien komen. Echter zit Barcelona nog altijd niet dik in de centen, waardoor er beperkte mogelijkheden zijn op de zomerse transfermarkt.

De naam van Bernardo Silva staat hoog op het lijstje in Barcelona. De Portugees beschikt bij Manchester City nog over een contract tot medio 2026, maar Sport weet te melden dat hij dolgraag in Spanje wil spelen.

“Hij (Bernardo Silva, red.) weet dat dit niet bij Real Madrid gaat gebeuren en dus zou Barça een mogelijke bestemming zijn, ook rekeninghoudend met het feit dat hij van de stad Barcelona houdt”, aldus de Spaanse krant. Xavi ziet in Silva een enorme kwaliteitsimpuls en bovendien is de middenvelder inmiddels 29, waardoor de Catalanen niet de hoofdprijs hoeven te betalen.

Bovendien zou Barcelona belangstelling hebben in Simons, die daar in de jeugdopleiding speelde. Naar verluidt zou de dertienvoudig Oranje-international graag terugkeren bij zijn voormalig werkgever, maar wordt dit een lastig verhaal, omdat ook zijn huidige werkgever Paris Saint-Germain een toekomst ziet in de Nederlander.

Simons is dit seizoen door PSG verhuurd aan RB Leipzig. In Duitsland maakt hij grote indruk. In zijn debuutseizoen in de Bundesliga staat hij na 30 competitiewedstrijden op 7 treffers en 13 assists. In het shirt van Oranje wacht hij nog op zijn eerste treffer.

