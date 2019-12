Titelrace ligt volledig open na late nederlaag Ajax tegen AZ

AZ heeft zondag in extremis de kraker tegen Ajax naar zich toegetrokken. Het treffen in het AFAS Stadion, dat voor het eerst sinds het gedeeltelijk instorten van het dak weer het toneel was van een wedstrijd, leek lange tijd geen winnaar op te gaan leveren. Een corner in de negentigste minuut bood de Alkmaarders echter uitkomst doordat Myron Boadu met het hoofd de ban kon breken: 1-0. AZ heeft nu net als Ajax 41 punten, al blijven de Amsterdammers op basis van doelsaldo wel bovenaan staan.

Erik ten Hag wist dat hij voor de kraker in Alkmaar al dat hij geen beroep kon doen op David Neres, Quincy Promes en Zakaria Labyad. Op de wedstrijddag bleek bovendien dat Daley Blind, Sergiño Dest en Nicolás Tagliafico niet fit genoeg waren om te starten, waardoor er basisplaatsen waren voor onder meer Perr Schuurs, Razvan Marin en Klaas-Jan Huntelaar. Aan de kant van AZ begon Jordy Clasie wederom als centrale verdediger aan de wedstrijd tegen de provinciegenoot.

Dat er veel spanning op het treffen stond, bleek na een minuut of zeven al toen Hakim Ziyech en Owen Wijndal het met elkaar aan de stok kregen na een tackle van de linksback. Ajax had daarvoor via een schot in het zijnet van Joël Veltman de eerste mogelijkheid van de wedstrijd gekregen, terwijl AZ met een uitbraak van Myron Boadu ook gevaarlijk was geweest. De thuisploeg liet in het vervolg van de eerste helft het merendeel van het balbezit aan de tegenstander en probeerde via snelle uitbraken chaos te stichten in de Ajax-defensie.

Dit leidde tot wat gevaarlijke momenten voor het doel van André Onana, zonder dat de doelman echt in moest grijpen. De beste kans voor Ajax kwam een paar minuten voor de rust nadat Huntelaar de bal in de zestien bij Donny van de Beek kreeg en de middenvelder vervolgens vlak voor het doel van Marco Bizot langs schoot. In de openingsfase van de tweede helft voerde AZ de druk flink op, zonder tot echte kansen te komen. Aan de overkant was er wel gevaar voor het doel te bespeuren via Dusan Tadic, wiens schot vanaf de linkerkant door Stijn Wuytens tot corner verwerkt werd.

In de minuten daarna waren er was er na een gevaarlijke voorzet van Ziyech ook een kans voor Huntelaar, die uit de rebound echter tegen Bizot aan schoot. De doelman moest niet veel later nog een keer ingrijpen na een uithaal van een meter of twintig van Ziyech, voordat AZ weer begon met het vastzetten van Ajax op de eigen helft. In deze fase klonken er wat protesten van de kant van de Amsterdammers na felle tackles van Wijndal op Tadic en Clasie op Huntelaar, maar arbiter Danny Makkelie deed de twee incidenten af met één gele prent voor Clasie.

Onana werd een kleine tien minuten voor tijd bijna verrast door een indraaiende corner, maar nadat Wuytens de bal miste rol de de bal uiteindelijk voor het Ajax-doel langs. Met Tagliafico als invaller in de slotfase probeerden de Amsterdammers de wedstrijd weer in handen te krijgen, maar de druk van AZ bleef aanhouden. Een struikelpartij van Boadu was echter niet genoeg voor Makkelie om naar de strafschopstip te wijzen en ook aan de overkant wilde hij geen penalty geven na een vermeende handsbal in de zestien. Het duel leek zodoende geen winnaar op te gaan leveren, maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd wist Boadu Schuurs toch nog af te troeven en raak te koppen.