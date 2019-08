Ajax worstelt zich langs PAOK Saloniki en heeft hoofdtoernooi in zicht

Ajax heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de laatste voorronde van de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag kende geen gemakkelijke avond tegen PAOK Saloniki, maar wist een 0-1 achterstand wel om te buigen in een 3-2 zege. Dat resultaat was voldoende na de 2-2 remise in Griekenland van vorige week. Als Ajax erin slaagt om APOEL Nicosia uit te schakelen in de volgende ronde, dan kwalificeert het zich voor het hoofdtoernooi.

Ten Hag koos voor dezelfde elf spelers als zaterdag tegen FC Emmen (5-0). Het begin was niet overtuigend van Ajax. Spelers gleden regelmatig uit en vonden elkaar niet soepel op het veld. Na tien minuten kreeg Donny van de Beek echter een enorme kans om de score te openen. De middenvelder werd in het strafschopgebied bereikt door Hakim Ziyech en stond plots voor doelman Alexandros Paschalakis, die redding bracht op de inzet van Van de Beek. PAOK counterde meermaals: Chuba Akpom schoot in vrije positie over en Onana pareerde een inzet van PAOK-aanvoerder Dimitris Pelkas.

Het bleken tekenen aan de wand. Kort na de redding van Onana was het uitgerekend Diego Biseswar die de score opende voor de bezoekers. De voormalig jeugdspeler van Ajax, tevens ex-speler van Feyenoord, ontving de bal net buiten het strafschopgebied van Ajax en kreeg de nodige ruimte om raak te punteren in de linkerhoek. Onana stond als aan de grond genageld. Ajax reageerde met aanvallend voetbal en kreeg een uitgelezen mogelijkheid om de score gelijk te trekken. Een poeier van Ziyech werd gekeerd door Paschalakis, waarna David Neres werd geduwd door Pelkas en Ajax een penalty kreeg. Dusan Tadic ontfermde zich daarover, maar zag Paschalakis redding brengen.

De in vorm zijnde Paschalakis bleek ook een plaaggeest voor Nicolás Tagliafico, acht minuten voor rust. PAOK leek de voorsprong dan ook mee de kleedkamer in te gaan nemen, maar niets bleek minder waar. Ajax mocht immers nóg een keer aanleggen voor een strafschop, na een handsbal van Biseswar, en Tadic durfde het opnieuw aan. Ditmaal faalde hij niet: 1-1. In de rust werd Razvan Marin, die wat onwennig oogde, gewisseld voor Sergiño Dest. De invaller speelde als rechtsachter en Noussair Mazraoui ging naar het middenveld. PAOK was ook in de openingsfase van de tweede helft dreigend; een voorzet van Biseswar leidde bijna tot de 1-2 van Pelkas.

Door de razendsnelle uitbraken van PAOK moesten de aanwezige Ajax-supporters hun hart blijven vasthouden. Achterin oogde Ajax kwetsbaar, maar daar wisten de Grieken niet van te profiteren. Aan de overzijde mocht Neres na een uur uithalen en schoot hij naast. De rechterhand van Paschalakis voorkwam de 2-1 van Lisandro Martínez, na een lobje van Ziyech uit een vrije trap. Een van richting veranderde inzet van Tadic bood evenmin soelaas. Een doelpunt van PAOK kon fataal blijken, maar het was uiteindelijk Tagliafico die voor opluchting zorgde bij de thuisploeg. Uit een corner van Ziyech sprong de Argentijn hoog en kopte hij hard raak in de linkerhoek: 2-1. Het werd nog mooier voor Ajax toen een duw van Léo Matos aan Tagliafico leidde tot een nieuwe penalty, die werd benut door Tadic. Het laatste woord was echter aan PAOK, doordat Biseswar in de blessuretijd fraai scoorde met een geplaatst schot.