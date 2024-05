Donny van de Beek reageert op mogelijke terugkeer bij Ajax: ‘Waarom niet?’

Donny van de Beek sluit niet uit dat hij ooit terugkeert bij Ajax, zo zegt de 27-jarige middenvelder in het programma Ajax Inside van Ziggo Sport. De negentienvoudig international van Oranje, die het dit seizoen lastig heeft op huurbasis bij Eintracht Frankfurt, keert komende zomer in principe terug naar Manchester United. Op Old Trafford ligt hij nog tot medio 2025 vast.

Eind maart meldde BILD al dat Eintracht Frankfurt de koopoptie in het huurcontract van Van de Beek, naar verluidt zo’n 10 miljoen euro, niet gaat lichten. Het lijkt er echter eveneens niet op dat zijn toekomst in Manchester ligt, waardoor de rechtspoot uit Nijkerkerveen een spannende zomer te wachten staat.

In het eigen televisieprogramma van Ajax reageert Van de Beek op de vraag of hij nooit nog gaat terugkeren in de Johan Cruijff ArenA. “Waarom niet? Ajax is altijd een bijzondere plek voor mij geweest, dus dat sluiten we zeker niet uit.”

Van de Beek volgt Ajax nog steeds en verwacht snel betere tijden. “Het is nu lastig, maar Ajax komt er altijd weer bovenop.” De middenvelder denkt hetzelfde over zijn eigen situatie. “Ik heb zelf ook wisselende jaren gehad door blessures. Maar ik kijk nu weer vooruit. Als ik hard blijf werken, ben ik ervan overtuigd dat het goed komt.”

“Het is aan jezelf om het weer om te draaien. Daar ben ik mee bezig. Ik ben overtuigd van mijn eigen kwaliteiten. Als ik fit blijf en hard blijf werken, komt het zeker goed”, aldus Van de Beek.

Ajax pikte Van de Beek in 2008 op bij de Veensche Boys uit zijn geboorteplaats Nijkerkerveen. In Amsterdam doorliep de middenvelder de gehele jeugdopleiding, alvorens hij doorbrak in de hoofdmacht. In 175 officiële wedstrijden namens Ajax was Van de Beek goed voor 41 doelpunten en 34 assists. Met Ajax won hij alle Nederlandse prijzen.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Van de Beek op slechts 7 miljoen euro, waardoor een terugkeer naar de Johan Cruijff ArenA niet meer zo onwaarschijnlijk lijkt als in een eerder stadium. Volgens Ajax Showtime ziet Ajax het jeugdproduct momenteel echter niet als een versterking.

