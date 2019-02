Ajax neemt revanche op Feyenoord en bereikt bekerfinale

Ajax heeft zich woensdagavond ten koste van Feyenoord geplaatst voor de finale van de TOTO KNVB Beker. Na de 6-2 nederlaag van vorige maand in de Eredivisie, was nu de ploeg van Erik ten Hag de sterkste: 0-3. Door doelpunten van Matthijs de Ligt, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek plaatst Ajax zich voor het eerst sinds 2014 voor de bekerfinale. Donderdagavond wordt bij de andere finale tussen AZ en Willem II bekend wie de tegenstander wordt op zondag 5 mei in De Kuip.

Aan de kant van Feyenoord begon Nicolai Jörgensen ondanks zijn goede optreden tegen PSV op de bank. Van Bronckhorst koos voor Robin van Persie in de spits, terwijl Jeremiah St. Juste voldoende hersteld was van een rugblessure. Ten Hag koos op zijn beurt voor Dusan Tadic in de spits, waarmee hij voor de variant koos zoals eerder dit seizoen in de Champions League tegen Bayern München, Benfica en Real Madrid. Feyenoord leek er niet van onder de indruk, want de thuisploeg begon sterk en kreeg in de openingsfase twee enorme kansen om op voorsprong te komen. Noussair Mazraoui verslikte zich in een steekpass van Van Persie, waarna Sam Larsson oog-in-oog met André Onana op de paal schoot. Even later voorkwam De Ligt in zijn honderdste wedstrijd voor Ajax dat Van Persie voor de openingstreffer tekende. Even daarvoor was er een dreigend moment van Ajax doordat Jan-Arie van der Heijden zich verkeek op een lange pass. Tadic liep weg uit zijn rug, maar Kenneth Vermeer kon de bal op de rand van het strafschopgebied oprapen.

De Klassieker ontwikkelde zich in een strijd waarin het tempo hoog lag en veel fouten en overtredingen werden gemaakt. Ajax oogde vanuit de omschakeling bij balverlies kwetsbaar in de achterhoede. De ploeg van Ten Hag speelde bij vlagen tam en werd regelmatig afgetroefd in persoonlijke duels. Toch kwam Ajax in de loop van de eerste helft beter in de wedstrijd, mede doordat Feyenoord ver inzakte op eigen helft, en werd het dreigend via Ajax neemt revanche op Feyenoord en bereikt bekerfinale Van de Beek en Hakim Ziyech. Laatstgenoemde was vlak voor rust dicht bij de 0-1. Hij kreeg de bal uit het niets voor zijn voeten en raakte de paal. Even later was het alsnog raak voor Ajax. Jordy Clasie greep perfect in toen Tadic gevaarlijk werd. De bal ging via de Servische aanvaller over de achterlijn en scheidsrechter Kevin Blom gaf een hoekschop aan de Amsterdammers, ondanks de protesten van Feyenoord. Vanuit de onterechte corner was het De Ligt die snoeihard raak kopte.

De tweede helft was pas een paar minuten oud toen Nicolás Tagliafico het scorebord in beweging bracht. Een hoekschop van Lasse Schöne werd matig weggewerkt door de verdediging van Feyenoord, waarna de bal terug het strafschopgebied in werd gebracht. Donny van de Beek verlengde met het hoofd en vanuit de kluts kreeg Tagliafico de bal voor zijn voeten: 0-2. Na de goal van de Argentijn was Feyenoord tien minuten lang uit het veld geslagen. Ajax liet het in deze fase na om de genadeklap uit te delen. Na een uur spelen kreeg Toornstra dé kans om Feyenoord terug in de wedstrijd te brengen, maar van dichtbij schoot hij de bal in het zijnet. Juist in de periode waarin Feyenoord het publiek weer achter zich kreeg en op jacht ging naar de aansluitingstreffer, sloeg Ajax genadeloos toe.

Het was Ziyech die op de rand het strafschopgebied de combinatie aanging met David Neres en Van de Beek bereikte. Laatstgenoemde haalde uit in de verre hoek en maakte met nog ongeveer 25 minuten op de klok een einde aan alle onzekerheid voor Ajax. De goal van Van de Beek bleek de genadeklap voor Feyenoord. Trainer Giovanni van Bronckhorst haalde Van Persie naar de kant en bracht Jörgensen binnen de lijnen, maar ook de Deen wist niet meer voor gevaar te zorgen. In de slotfase bleef Ajax eenvoudig overeind, mede door een sterk spelende Frenkie de Jong. De middenvelder zette de lijnen uit op het middenveld en was alleen met overtredingen af te stoppen. Feyenoord legde zich neer bij de nederlaag en Ajax speelde een gewonnen wedstrijd. Zodoende dreigt het seizoen van Feyenoord als een nachtkaars uit te gaan. In de Eredivisie lijkt de derde plaats het hoogst haalbare en zullen Van Persie en Van Bronckhorst aan het einde van het seizoen afzwaaien met de Johan Cruijff Schaal als laatste prijs.