Engelse pers kiest Manchester City-ster als beste speler van de Premier League

Engelse journalisten hebben Phil Foden verkozen tot de beste speler van de Premier League van dit seizoen. De 23-jarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler beleeft een geweldig seizoen en dat is niet onopgemerkt gebleven. Bij de vrouwen won clubgenote Khadija Shaw uit Jamaica.

Foden kreeg maar liefst 42 procent van de stemmen, waarmee hij Declan Rice (Arsenal) en Rodri (Manchester City) voorbleef. Zij eindigden respectievelijk als tweede en derde in de uitverkiezing.

Als Foden zijn definitieve doorbraak nog niet had gehad, dan heeft hij deze dit seizoen zeker wel. In totaal kwam de Engelsman tot dusver tot 24 treffers namens Manchester City, waaronder één in de finale van het WK voor clubteams.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Het is een enorme eer”, aldus Foden op de website van de Football Writers’ Association. “Ik ben erg blij dat ik deze prijs heb mogen ontvangen, maar ik had het niet kunnen doen zonder de hulp van mijn ploeggenoten. We hebben een speciale groep spelers bij City en ik ben bevoorrecht dat ik daar een onderdeel van ben.”

Onder fans ging nog één andere naam vaak rond: die van Cole Palmer. De voormalig ploeggenoot van Foden is, naast Foden zelf, de enige speler in de Premier League die meer dan één hattrick wist te scoren dit seizoen, maar eindigt desondanks buiten de top drie.

Met het winnen van de prijs volgt Foden zijn ploeggenoot Erling Haaland op. De Noor legde vorig seizoen, toen hij het record brak van meeste doelpunten in één seizoen, beslag op de titel van beste speler. De enige Nederlanders die de prijs ooit wisten te winnen waren Robin van Persie (2012), Dennis Bergkamp (1998) en Frans Thijssen (1981).

De 23-jarige Foden kwam tot dusver al tot 265 wedstrijden in het eerste van Manchester City. Met de club, waar hij de jeugdopleiding doorliep, won hij al vijf keer de Premier League, waaronder vorig seizoen, toen Manchester City de Treble binnensleepte.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties