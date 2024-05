Naam uit de Premier League getipt aan Feyenoord: ‘Geweldige veldtrainer’

Henk van Stee adviseert Feyenoord een Nederlandse trainer aan te stellen. De Rotterdammer beweert in FC Rijnmond dat er genoeg oud-Feyenoorders en Nederlanders zijn die het internationaal goed hebben gedaan. Zo zou Albert Stuivenberg, assistent-trainer van Arsenal-manager Mikel Arteta, volgens Van Stee een uitstekende optie zijn als opvolger van Arne Slot.

Van Stee was als technisch directeur werkzaam bij Zenit Sint-Petersburg en Sparta Rotterdam en weet dus hoe lastig de opgave voor Dennis te Kloese is. Toch adviseert de ervaren bestuurder zijn collega om niet te snel over te schakelen naar opties uit het buitenland.

“Liever wel een Nederlandse trainer”, steekt Van Stee van wal. “Voor de club Feyenoord was het geweldig geweest als Robin van Persie was gebleven, maar daar kiest hij niet voor.” Van Persie lijkt zich op korte termijn te verbinden aan sc Heerenveen, waar hem zijn eerste klus als hoofdtrainer staat te wachten.

Toch zijn er nog voldoende andere Nederlandse opties volgens Van Stee. “Je hebt ook oud-Feyenoorders die het internationaal gezien geweldig hebben gedaan, zoals Albert Stuivenberg bij Arsenal en Manchester United.”

“Hij heeft het daar echt geweldig gedaan”, gaat Van Stee verder over Stuivenberg. “En in België heeft hij het ook goed gedaan. Nu is hij al jarenlang assistent van Arteta bij Arsenal en hij heeft eerder gewerkt onder Louis van Gaal.”

Van Stee benoemt ook een aantal kwaliteiten van Stuivenberg. “Ik weet uit ervaring dat zijn veldtraining geweldig is en op het gebied van coaching heeft hij ervaring opgedaan in België.” Stuivenberg stond tussen december 2016 en december 2017 een jaar aan het roer bij KRC Genk.

Stuivenberg was tussen 1991 en 2003 liefst twaalf jaar actief als jeugdtrainer bij Feyenoord. Vervolgens was hij in verschillende functies werkzaam bij RWDM Molenbeek, Al Jazira en de KNVB. Als trainer van Nederland Onder 17 wist Stuivenberg twee keer op rij het jeugd-EK te winnen.

Vervolgens trok Stuivenberg naar Engeland. Onder Louis van Gaal was de Rotterdammer tussen 2014 en 2016 assistent-trainer bij Manchester United. Daarna stond Stuivenberg een jaar op eigen benen in Genk, om vervolgens terug te vallen op zijn rol als assistent bij Wales. Sinds 2019 is Stuivenberg werkzaam bij Arsenal, waar hij onder Arteta een belangrijke pilaar is tijdens trainingen.

