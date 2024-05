Koeman laat smaakmaker thuis: ‘Hij heeft het in Oranje nog niet laten zien’

Wim Kieft snapt wel waarom Ronald Koeman Joshua Zirkzee niet heeft heeft opgenomen in de voorlopige EK-selectie van het Nederlands elftal. De columnist van De Telegraaf weet ook wel dat de spits een heel goed seizoen draait bij Bologna, maar vindt aan de andere kant dat Zirkzee rustig gebracht dient te worden.

"Hij is ook geblesseerd en zou het toernooi misschien nog kunnen halen, maar is jong, heeft nimmer bij Oranje gezeten en je moet je afvragen of hij de kwaliteiten bezit om al bij de eerste keer op het hoogste podium het verschil te kunnen maken", gaat Kieft mee in de gedachtewereld van Koeman.

"Het is wel een speler die iets bijzonders heeft. Een bondscoach wil onderweg en tijdens zo’n groot toernooi niet teveel vraagtekens in zijn selectie hebben", voegt Kieft toe aan de discussie over het al dan niet meenemen van Zirkzee naar het EK in Duitsland.

"Zirkzee is geblesseerd. Dus ik denk dat Koeman dat ook laat meespelen", analyseert Mike Verweij het ontbreken van de Bologna-spits in Kick-off van De Telegraaf. "Er zijn meer spelers die net terugkomen van een blessure. Daar wil je er niet teveel van in je selectie hebben. En Zirkzee heeft het nog niet in het Nederlands elftal laten zien."

Depay

De pas weer fitte Depay behoort wel tot de 30-koppige voorselectie van Koeman. "Depay weet trouwens hoe het is om niet fit aan de aftrap van een groot toernooi te verschijnen. Op het EK 2021 en WK 2022 overkwam hem dit en kon hij tijdens de toernooien zelf nauwelijks het verschil maken", brengt Kieft in herinnering.

"Maar in potentie blijft hij de beste spits van Oranje en die laat je niet zomaar thuis vanwege ervaringen uit het verleden", blijft de voormalig international vertrouwen houden in de aanvaller van Atlético Madrid. "Misschien doet Depay het nu wel voor je. Hij heeft daarvoor nog 29 dagen tot de start tegen Polen (op 16 juni red.)."

"En lukt het niet, dan kan Koeman terugvallen op Brian Brobbey in de punt van de aanval", wijst Kieft de bondscoach op de spits van Ajax, die overigens pas 28 speelminuten achter zijn naam heeft staan in het Nederlands elftal.

