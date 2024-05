Driessen onthult: ‘Bij Ajax is Ten Hag nog altijd de absolute droomkandidaat’

Volgens Valentijn Driessen blijft Erik ten Hag de absolute droomkandidaat voor het hoofdtrainerschap bij Ajax. Dat laat de chef voetbal van De Telegraaf weten in een video-item. Ook in de podcast Kick-off meldt Ajax-watcher Mike Verweij dat de onderhandelingen met Francesco Farioli nog niet zijn afgerond en dat de deur voor Ten Hag dus nog op een kier staat in Amsterdam.

"Zolang Farioli niet heeft getekend, blijft Ten Hag dé droomkandidaat. Dat geeft hij (Alex Kroes, red.) wel duidelijk toe", verwijst Driessen naar het interview dat hij namens De Telegraaf had met de technisch directeur van Ajax.

"Daar zou hij dolgraag het nieuwe seizoen mee ingaan. Maar Ten Hag heeft via-via laten doorschemeren dat hij of bij Manchester United blijft of dat hij eventueel een ander ijzer in het vuur heeft. En dan moeten we toch denken aan Bayern München.”

In Duitsland staat Ten Hag er, mede door zijn eerdere dienstverband daar, uitstekend op. Vrijdag werd bekend dat Thomas Tuchel definitief niet aanblijft als manager van Bayern en dus is de club nog altijd op zoek naar een geschikte opvolger. Ook in Amsterdam wordt gehoopt op Ten Hag, maar ondertussen voert de club gesprekken met Farioli.

“De onderhandelingen met Nice (over Farioli, red.) lopen en er is een akkoord bereikt over een contract voor drie jaar”, aldus Verweij tijdens Kick-off. “Maar als Ten Hag morgen zegt dat hij trainer van Ajax wil worden, wordt Farioli afgebeld”, zo is Driessen stellig.

“De geluiden die je hoort over Farioli zijn niet onverdeeld positief”, aldus Driessen. “Zijn manier van spelen is niet zo attractief als je misschien zou denken. Het is namelijk af en toe ook gewoon vol gas achteruit”, oordeelt hij.

“Maar Kroes vindt zijn voetbalvisie naadloos aansluiten bij die van Ajax”, haakt Verweij in. “Hij speelt 4-3-3 en doet dat met een speciale manier van opbouwen.” Afgelopen woensdag verloor de huidige ploeg van Farioli, OGC Nice, nog met 1-2 van een B-elftal van Paris Saint-Germain.

