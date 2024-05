Arne Slot en Te Kloese hebben mooie woorden over voor vertrekkende Van Persie

Dennis te Kloese en Arne Slot hebben gereageerd op het vertrek van Robin van Persie naar sc Heerenveen. De veertigjarige oud-spits verlaat de jeugdopleiding van Feyenoord om volgend seizoen voor het eerst als eindverantwoordelijke voor de groep te staan in Friesland. Te Kloese en Slot hebben mooie woorden over voor Van Persie, die tot medio 2026 tekent in het Abe Lenstra Stadion.

Te Kloese geeft aan dat Feyenoord Van Persie liever had behouden. “Maar we hebben er ook begrip voor dat hij voor dit avontuur kiest. Dat Heerenveen met Robin in zee wil gaan is niet alleen een compliment aan zijn adres, maar ook een bevestiging van de kwaliteit en de ontwikkelingskansen die de jeugdtrainers en begeleidingsstaf op Feyenoord Academy hebben.”

De algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers hoopt dat Van Persie ooit nog eens terugkeert. “Hoewel de wegen van Feyenoord en Van Persie nu uiteenlopen, zou het mooi zijn als die in de toekomst weer samenkomen. Hij weet dat bij ons de deur voor hem altijd open staat”, aldus Te Kloese.

Slot wordt tijdens de wekelijkse persconferentie gevraagd naar het vertrek van Van Persie. “Wat ik zo aan Robin waardeer, is dat hij er zo veel tijd instopt om zo voorbereid mogelijk aan zijn eerste job als hoofdtrainer te beginnen”, aldus de eveneens vertrekkende trainer van Feyenoord.

“Hij heeft er alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Als je dat dan bij Heerenveen, Feyenoord of een andere club doet, dat moet het individu voor zichzelf bepalen en is afhankelijk van de kansen die je daarvoor krijgt. Heerenveen is een mooie club en Robin is een hele goede trainer die er écht klaar voor is om zijn eerste stappen als hoofdtrainer te maken. Het is een mooie combinatie van beide kanten, denk ik”, zegt Slot.

Reactie van Van Persie

Van Persie geeft op de website van Feyenoord aan dat hij vindt dat het tijd is voor een volgende stap. “Ik heb het de afgelopen jaren heel erg naar mijn zin gehad bij Feyenoord en ook ontzettend veel geleerd over het trainersvak. Het is me veel waard dat ik de eerste stappen op dat gebied heb kunnen zetten op Varkenoord, de plek waar ik als jonge voetballer heb rondgelopen.”

Dat de oud-spits jaren later op diezelfde plek als trainer mocht werken met de talenten van nu, gaf ‘ontzettend veel voldoening’. “Nu is het tijd voor de volgende stap. Ik ben de staf en spelers waar ik mee gewerkt heb op de Feyenoord Academy en bij het eerste elftal dankbaar voor alle mooie momenten de afgelopen seizoenen en wens iedereen en deze geweldige club heel veel succes.”

