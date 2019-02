Juventus balanceert op rand van afgrond na late nederlaag in Madrid

Atlético Madrid heeft woensdagavond goede zaken gedaan in de eerste wedstrijd van zijn tweeluik tegen Juventus. De Spanjaarden wonnen dankzij late doelpunten van José María Giménez en Diego Godín met 2-0 van La Vecchia Signora, dat op aanvallend gebied een onmachtige indruk maakte. De Italianen zullen op 12 maart in het eigen Juventus Stadium zodoende alle zeilen moeten bijzetten om uitschakeling in achtste finales van de Champions League te voorkomen.

Iedereen die ging zitten voor een tactisch schaakspel tussen de koploper van de Serie A en de nummer twee van LaLiga kwam al snel bedrogen uit, want het tempo zat er in het Wanda Metropolitano vanaf de eerste minuut stevig in. Cristiano Ronaldo zorgde na zeven minuten spelen met een vrije trap van grote afstand voor het eerste schot tussen de palen, maar Jan Oblak kon de kanonskogel van de Portugees over de lat tikken. Diego Costa kreeg in de aanloop naar die poging vanwege het op de tenen trappen van Giorgio Chiellini een vroege gele kaart en wist zodoende al snel dat hij de return in Turijn zal missen.

De Spaans international was een kleine twintig minuten later opnieuw onderwerp van gesprek toen hij na een overtreding van Mattia De Sciglio een penalty mee leek te krijgen. Na raadpleging van de VAR besloot arbiter Felix Zwayer de bal echter buiten de zestien te leggen, waardoor het gevaar voor het doel van Wojciech Szczesny was geweken. Waar grote kansen in de eerste helft uitbleven voor los Colchoneros, kreeg Atlético in de eerste tien minuten van het tweede bedrijf meteen twee goede mogelijkheden. Diego Costa kon na een slippertje van Chiellini al snel na de hervatting alleen op Szczesny af, maar de aanvaller mikte tot zijn eigen ontzetting ruim naast het doel van de Pool.

Een paar minuten later moest de doelman wel aan de bak toen Antoine Griezmann het met een bekeken lobje probeerde en de bal belandde via de vingertoppen van Szczesny op de lat. Uit de daaropvolgende corner leek even een nieuw penaltymoment te ontstaan nadat Ronaldo de bal op de arm van Mario Mandzukic kopte, maar Zwayer wuifde de Spaanse protesten gedecideerd weg. Diego Simeone trachtte met het inbrengen van Álvaro Morata, Thomas Lemar en Ángel Correa vervolgens de wedstrijd te doen kantelen en een van die wissels leek twintig minuten voor tijd een gouden randje te krijgen. Filipe Luís legde de bal namelijk panklaar op het hoofd van Morata en de invaller kopte de bal hard in het doel van zijn voormalige werkgever.

Raadpleging van de VAR wees echter uit dat Morata voordat hij kon koppen een overtreding had gemaakt op Chiellini, waardoor het feest niet doorging voor de Madrilenen. Ondanks deze domper kon het Wanda Metropolitano met nog twaalf minuten op de klok definitief toch juichen: na een scrimmage bij een corner belandde de bal voor de voeten van Giménez en hij schoot de eerste goal van de avond achter een kansloze Szczesny. Vier minuten later kreeg de vreugde nog een aanzienlijke boost toen Godín na een vrije trap van Griezmann de bal in een leeg doel kon schieten. Juventus probeerde in de slotfase nog wel een waardevolle uitgoal op het scorebord te zetten en kreeg die ook bijna via Federico Bernardeschi. De poging van de invaller werd echter gekeerd door Oblak, die er zodoende in slaagde om zijn doel schoon te houden.