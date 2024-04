Saudi-Arabische bond kent geen genade en schorst Ronaldo weer voor twee duels

Cristiano Ronaldo moet twee duels toekijken bij Al-Nassr, dat heeft de tuchtcommissie van de Saudi-Arabische voetbalbond besloten. Vorige week maandag kreeg de Portugese ster een rode kaart in de halve finale van de Saudi Super Cup tegen Al-Hilal (1-2 verlies).

Ronaldo was zijn frustraties niet de baas in de strijd om de Saudi Super Cup. Zijn ploeg stond na 86 minuten met 2-0 achter en hij deelde vervolgens recht voor de neus van de scheidsrechter een duw met zijn elleboog uit aan Al-Hilal-back Ali Al-Bulaihi.

?? The incident that led to Cristiano Ronaldo's red card ??pic.twitter.com/4hxoBAE4cd