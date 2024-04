Cristiano Ronaldo wint rechtszaak: Juventus moet Portugees miljoenen betalen

Cristiano Ronaldo heeft de rechtszaak die hij had aangespannen tegen zijn voormalig werkgever Juventus gewonnen, zo wijst een rapport van La Gazzetta dello Sport uit. De Portugees claimde dat hij nog recht had op zo’n 19,5 miljoen euro, dat was ‘bevroren’ tijdens de coronapandemie.

Nadat het voetbal tussen maart 2020 en juni 2020 ruim honderd dagen stil kwam te liggen, werden de competities hervat voor lege tribunes, waardoor clubs inkomsten misliepen door de afwezigheid van supporters. Voor onder meer Juventus waren de problemen daardoor groot. De club klopte individueel bij spelers aan om salaris in te houden.

Ronaldo, die bij Juventus 31 miljoen euro netto per jaar verdiende, stemde ermee in dat het salaris tijdelijk bevroren werd. Uit uitgelekte documenten bleek echter dat Ronaldo nog een slordige twintig miljoen euro tegoed had, waarna hij in september vorig jaar definitief een rechtszaak aanspande.

Juventus voerde in het Covid-tijdperk twee salariswijzigingen door. De eerste, in 2020, had betrekking op de gehele selectie en de technische staf. Bij het tweede initiatief, een jaar later, klopte de club individueel bij spelers aan via hun entourage. Het salaris dat werd ingehouden bij Ronaldo vormt een aanzienlijk bedrag en de Portugees was dus van mening dat hij daar recht op had.

Volgens het rapport van La Gazzetta dello Sport heeft de Italiaanse voetbalbond (FIGC) Ronaldo gelijk gegeven, waardoor Juventus daadwerkelijk die miljoenen, plus rente, zal moeten overmaken.

De door Ronaldo gewonnen zaak zal Juventus pijn doen, daar de Oude Dame volgens Italiaanse media de afgelopen jaren geen rekening had gehouden met de kwestie. Ook liep de recordkampioen van Italië het afgelopen seizoen miljoenen mis, omdat het door de UEFA werd uitgesloten van deelname aan de Europese competities, vanwege eerdere fraude met salarisbetalingen aan spelers. Bovendien kreeg Juventus daar een boete van tien miljoen euro bovenop.

Dit seizoen krabbelt Juventus sportief gezien weer wat op. Momenteel bezet het de derde plaats in de Serie A, dat aan het einde van het seizoen goed is voor een direct ticket voor de groepsfase van de Champions League. Bovendien speelt Juve nog mee in het Italiaanse bekertoernooi. Op 23 april staat de returnwedstrijd in de halve finale tegen Lazio op het programma. Daar verdedigt de ploeg van Massimiliano Allegri een 2-0 voorsprong.

