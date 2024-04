Juventus heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de finale van de Coppa Italia. De ploeg van Massimiliano Allegri had, na de 2-0 overwinning uit het heenduel, Lees verder

Mark van Bommel is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Royal Antwerp, zo stelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Lees verder