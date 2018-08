Potindeling Champions League: de mogelijke tegenstanders van Ajax en PSV

Voor het eerst in acht jaar zijn twee Nederlandse clubs actief in de groepsfase van de Champions League. Nadat Ajax zich dinsdag al ten koste van Dynamo Kiev plaatste voor de hoofdfase van het toernooi, is PSV daar een dag later ook in geslaagd. Na een 2-3 uitzege op BATE Borisov, was woensdag een overtuigende 3-0 overwinning op de Wit-Russen genoeg voor kwalificatie. Donderdag staat de loting op het programma en zowel Ajax als PSV is ingedeeld in pot 3, waardoor een aantal sterke tegenstanders worden ontlopen.

26 clubs hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Champions League door prestaties in de eigen competitie. De overige zes clubs, waaronder Ajax en PSV, hebben zich weten te kwalificeren via de play-offs. Landen die spelen in dezelfde competitie kunnen elkaar niet treffen in de groepsfase. In pot 1 zitten de winnaars van de Champions League en Europa League van vorig seizoen. In deze pot zijn ook de kampioenen van Spanje, Duitsland, Engeland, Italië, Frankrijk en Rusland te vinden.

Dinsdagavond wisten Ajax, AEK Athene en Young Boys zich al via de play-offs te plaatsen. Woensdag kwamen daar PSV, Benfica en Rode Ster Belgrado bij.

Definitieve potindeling loting Champions League:

Pot 1: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern München, Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Lokomotiv Moskou

Pot 2: Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Benfica, Napoli, Tottenham Hotspur, AS Roma

Pot 3: Liverpool, Schalke 04, Olympique Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskou, PSV, Valencia

Pot 4: Viktoria Plzen, Club Brugge, Galatasaray, Young Boys, Internazionale, TSG Hoffenheim, AEK Athene, Rode Ster Belagrado

De loting van de Champions League vindt donderdag plaats vanaf 18.00 uur. De loting is live te volgen op onze live-blog.

Op welke tegenstanders hoop jij voor Ajax en PSV? Laat het hieronder weten in de reacties.