Van der Gijp brengt treurig nieuws over Overmars: ‘Totaal de oude niet meer’

Het gaat niet goed met de gezondheid van Marc Overmars, zo vertelt René van der Gijp vrijdagavond in Vandaag Inside. De technisch directeur van Royal Antwerp, die momenteel een schorsing uitzit vanwege grensoverschrijdend gedrag, is volgens Van der Gijp ‘totaal de oude niet meer’.

Nadat het vertrek van trainer Mark van Bommel ter sprake komt, geeft Van der Gijp een medische update over Overmars. “Hij tobt wel met zijn gezondheid hoor ik, hij tobt écht met zijn gezondheid.” Overmars werd in december 2022 getroffen door een hartinfarct en ervaart nog altijd de problemen daarvan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van der Gijp heeft medelijden met Overmars. “Hij is totaal de oude niet meer. Echt heel triest is dat.” Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of Overmars nog terug moet willen keren in de voetballerij. Van der Gijp weet het niet. “Misschien kan hij straks nog wel een beetje werken. Op zijn leeftijd is het altijd goed om nog een beetje iets te doen.”

“Het schijnt dat het allemaal erger is dan wij denken. Het schijnt echt heel triest te zijn. Sneu man”, sluit Gijp het onderwerp af. Vanuit de 51-jarige Overmars zelfs is het al even stil wat betreft zijn fysieke gesteldheid.

Interview

Precies een jaar geleden gaf Overmars tegenovereen update over zijn gezondheid. “Ik moet naar lucht zoeken als ik veel praat”, vertelde hij over de gevolgen van het infarct. “Focus houden kost energie. Mijn hart is voor 45 procent afgestorven. Dan hoef ik niet uit te leggen hoe iemand zich voelt.”

De ex-Ajacied vertelde onder meer dat hij zoveel schade heeft opgelopen, dat het niet meer te herstellen valt. “Je ziet ook hoe ik adem. Maar je moet geen medelijden met me hebben, ik ben een gelukkig man. Ik sterf liever hier, dan dat ik niets aan het doen ben”, aldus Overmars.

Verder gaf Overmars aan te trainen onder begeleiding. “Maar het is zó zwaar... Als mensen vragen hoe het met me gaat, dan zeg ik: ‘Een been breken, daar kan je mee omgaan.’ Ik heb vier keer mijn knieën gescheurd, maar dit is een andere blessure. Ik moet mijn krachten goed verdelen.”