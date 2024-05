Alex Pastoor staat na vertrek bij Almere City voor fraaie buitenlandse uitdaging

Alex Pastoor is nadrukkelijk in beeld als vervanger van Mark van Bommel bij Royal Antwerp. Dat meldt de doorgaans betrouwbare journalist Sacha Tavolieri op X. Marc Overmars, die toch heeft besloten heeft te blijven, is gecharmeerd van de voetbalvisie van Pastoor en wil hem graag naar België overhevelen.

Bekend was dat Pastoor na dit seizoen bij Almere City zou vertrekken. De 57-jarige oefenmeester werkt sinds begin 2022 bij de Zwarte Schapen en vond het tijd voor een nieuwe uitdaging.

Pastoor deed dan ook al wat geen voorganger hem nadeed: hij loodste Almere voor het eerst in de clubgeschiedenis naar de Eredivisie én kreeg in het debuutseizoen handhaving voor elkaar.

Hoewel hij tegenover het Algemeen Dagblad aangaf ook stoppen te overwegen, kan Pastoor nu een fraaie stap maken. Overmars heeft hem op de korrel om de vertrekkende Van Bommel te vervangen.

Volgens de sportief directeur past Pastoor perfect in het profiel dat wordt gezocht om de nieuwe filosofie bij Antwerp vorm te geven. Dat houdt onder meer een kostenreductie en het inzetten op de jeugd in.

The Great Old kampt namelijk met de nodige financiële problemen. Er zijn veel schulden, en voorzitter Paul Gheysens kan zijn verplichtingen nauwelijks nog nakomen. Mede daardoor zou ook Overmars, die tot medio november een schorsing uitzit, willen vertrekken. Er ligt echter een reddingsplan op tafel.

