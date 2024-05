Opvallende aanstelling mogelijk? ‘Mark van Bommel past bij Feyenoord’

Mark van Bommel zou een geschikte trainer zijn voor Feyenoord, zo beweert clubicoon Willem van Hanegem vrijdag in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. De 47-jarige trainer vertrekt na dit seizoen bij Royal Antwerp en kan dus gaan en staan waar hij wil.

“Gezien zijn manier van spelen en ook vanwege zijn karakter hoort hij eigenlijk bij Feyenoord”, steekt Van Hanegem van wal. Van Bommel speelde als middenvelder namens Fortuna Sittard en PSV in de Eredivisie. Tussen 2018 en 2019 was hij werkzaam als trainer in Eindhoven.

Presentator Wessel Penning lijkt er een andere mening op na te houden. “Ik denk altijd dat hij net als zijn schoonvader (Bert van Merwijk, red.) is. Altijd voorzichtig spelen en verdedigend spelen. Of durft hij ook vooruit te voetballen?”

De Kromme denkt het wel. “Dat hebben we toch ook gezien? Anders kun je dat wel over iedere trainer zeggen. Ik denk dat Van Bommel hier zou passen.” Zijn verleden bij PSV is voor Van Hanegem geen probleem.

Van Bommel was in het verleden het mikpunt van spreekkoren tijdens uitwedstrijden van PSV in Rotterdam-Zuid. “Mark van Bommel breek je been”, galmde regelmatig door De Kuip. Van Hanegem denkt dat Van Bommel zich daar niet aan heeft gestoord. “Dat is juist lekker voor een speler. Dat soort mensen vinden dat heerlijk! Hoe meer ze schelden, des te leuker het is. Ze kochten een kaartje of een seizoenkaart om hem uit te schelden, dat is toch lekker?”

Later in de podcast, wanneer de voetballegende als kijkersvraag krijgt wie hij als trainer wil, blijkt dat Van Hanegem geen grap maakt wat betreft een mogelijke aanstelling van Van Bommel. “Dan heb je niet goed geluisterd. Nee, dat was geen grapje. Nee, nee, nee!”

Van Bommel vertrekt, ondanks zijn tot medio 2025 lopende contract, aan het eind van deze maand bij Royal Antwerp. Met the Great Old legde de in Maasbracht geboren oefenmeester vorig seizoen beslag op de Belgische dubbel. Dit seizoen startte Royal Antwerp met winst van de Belgische Supercup, maar vervolgens slaagde Van Bommel er nooit echt meer in zijn elftal constant te houden.

