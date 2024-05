Clubicoon Sevilla mag koffers weer uitpakken en krijgt contract voor het leven

Jesús Navas blijft tóch bij Sevilla. Waar de 38-jarige vleugelflitser eerst nog leek te vertrekken, heeft hij nu een contract voor het leven getekend bij los Rojiblancos. Dat houdt in dat Navas tot eind dit jaar speler blijft, en daarna in een andere rol verdergaat. Zo komt er toch nog een happy ending aan het huwelijk tussen Navas en Sevilla.

Het huwelijk leek vrijdag nog als een nachtkaars uit te gaan. Sevilla kondigde een dag eerder Navas' vertrek aan, waarna de routinier zelf zich op social media meldde.

Daar sprak hij in een open brief zijn woede uit over nalatigheid van de club, die hem nooit benaderd zou hebben over zijn toekomst. Na excuses van voorzitter José María del Nido Carrasco komt het nu toch nog goed tussen de kemphaantjes.

Sevilla maakt zaterdag namelijk bekend Navas een contract voor het leven te hebben uitgedeeld. De man met de meeste duels ooit voor de club – 684 – blijft tot 31 december speler, alvorens in een andere rol verder te gaan.

Zijn resterende salaris dit jaar doneert Navas bovendien op eigen verzoek aan een goed doel. De ras-Sevillista toont zich op de clubwebsite zeer verheugd met zijn contract.

"Ik heb geen seconde getwijfeld om in te gaan op het aanbod van de voorzitter", laat Navas optekenen. "Ik wil met pensioen in Nervión (het stadsdeel waar het stadion staat, red.). Ik ben erg blij dat ik verder kan gaan bij de club waarvan ik hou."

Navas mag met recht een clublegende worden genoemd van Sevilla. De 51-voudig Spaans international speelde in zijn carrière enkel nog voor Manchester City en won maar liefst acht prijzen met de Andalusiërs. Sevilla eerde Navas al door het trainingscomplex naar hem te vernoemen. Navas hoopt ook nog altijd met Spanje mee te gaan naar het EK.



