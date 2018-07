Frankrijk laat Belgische WK-droom uiteenspatten in Sint-Petersburg

Frankrijk heeft zich als eerste land geplaatst voor de finale van het WK. Het elftal van bondscoach Didier Deschamps won dinsdagavond dankzij een doelpunt van Samuel Umtiti met minimaal verschil van België: 1-0. De zege was verdiend te noemen: Frankrijk had het in de eerste helft even moeilijk, maar kreeg al gauw meer controle over de wedstrijd en trok de zege na het doelpunt van Umtiti uiteindelijk professioneel uit het vuur. Voor les Bleus betekent het de eerste WK-finale sinds 2006.

Nadat België in de kwartfinale tegen Brazilië naar hartenlust kon counteren, werd het door Frankrijk gedwongen het spel te maken. Dat ging de formatie van bondscoach Roberto Martínez in de openingsfase prima af: België kwam in defensief opzicht nauwelijks in de problemen en was in het eerste kwart van de wedstrijd tot driemaal toe dicht bij een doelpunt. Zo schoot de opnieuw uitblinkende Eden Hazard eerst voorlangs en zag hij niet veel later een andere poging voor de doellijn gekeerd door Raphaël Varane, en dwong Toby Alderweireld doelman Hugo Lloris na een hoekschop tot een knappe redding.

Daarna nam de dominantie van de Belgen af. Frankrijk kwam beter in de wedstrijd en dook in het tweede deel van de eerste helft een aantal keer zeer gevaarlijk op voor het Belgische doel. Zo kwam Olivier Giroud niet goed uit met zijn passen om een voorzet van Kylian Mbappé binnen te lopen en schoot de opgestoomde Benjamin Pavard, na opnieuw goed voorbereidend werk van Mbappé, op de voeten van Thibaut Courtois. De Franse verdediger had er overigens ook voor kunnen kiezen de geheel vrijstaande Antoine Griezmann in stelling te brengen, maar opteerde uiteindelijk voor eigen geluk.

Na de onderbreking werd België voor een periode van een kwartier volledig onder de voet gelopen door Frankrijk, dat furieus uit de kleedkamer kwam en zichzelf binnen zes minuten een voorsprong verschafte. Umtiti kroop na een hoekschop van Griezmann bij de eerste paal voor Marouane Fellaini en liet Courtois vervolgens kansloos met een kiezelharde kopstoot: 1-0. Giroud had de voordelige marge voor Frankrijk luttele minuten na de openingstreffer van Umtiti kunnen verdubbelen na werkelijk briljant voorbereidend werk van Mbappé, maar Franse aanvalsleider faalde oog in oog met Courtois.

België moest zichtbaar van de schrik bekomen, maar was na ruim een uur voetballen toch zeer dicht bij de gelijkmaker: Fellaini kopte na een voorzet vanaf de rechterflank rakelings naast. Het was voor de ploeg van Martínez aanleiding om opportunistischer te gaan voetballen. De oefenmeester had op het uur Mousa Dembélé al naar de kant gehaald ten faveure van Dries Mertens en even later werd ook Yannick Ferreira Carrasco binnen de lijnen gebracht voor Fellaini. Onder aanvoering van Hazard voerde België de druk in de slotfase nog eens flink op, maar verder dan een afstandsknal van Axel Witsel kwam het uiteindelijk niet meer.