De ballenjongen die een schop van Hazard kreeg en een miljoenenbedrijf opzette

Zaterdag, 2 december 2023 om 08:00 • Siep Engelen • Laatste update: 14:42

In 2013 kwam een ballenjongen uit Wales in het nieuws, doordat hij tijdens een wedstrijd van Swansea City werd geschopt door Eden Hazard. Op social media uitten mensen hun verontwaardiging richting Hazard, die een rode kaart en drie wedstrijden schorsing ontving voor zijn actie. Bijna elf jaar later is Charlie Morgan, zoals de jongen heet, multimiljonair en wordt zijn vermogen op zo’n veertig miljoen pond geschat.

Door Siep Engelen

Op 23 januari 2013, bijna elf jaar geleden, speelde Chelsea de uitwedstrijd bij Swansea in de halve finale van de League Cup. De eerste wedstrijd op Stamford Bridge was geëindigd in een 0-2 overwinning voor Swansea en dus stond het grote Chelsea op de rand van uitschakeling in het Engelse bekertoernooi. Met nog tien minuten op de klok in de return stond de brilstand nog altijd op het bord en begon de frustratie een rol te spelen bij de ploeg uit Londen.

De 17-jarige Charlie Morgan op de grond na de schop van Eden Hazard

Zo ook bij Eden Hazard. De Belgische sterspeler van Chelsea kon zich niet inhouden toen ballenjongen Charlie Morgan op de bal ging liggen en weigerde die bal aan hem te geven, om zo wat tijd te rekken in het voordeel van zijn ploeg Swansea. Wat daarop volgde was een bizarre actie van Hazard, die meerdere malen op het lichaam van de destijds zeventienjarige jongen intrapte.

Hiervoor kreeg Hazard de rode kaart, de enige die hij in zijn carrière zou krijgen, en drie wedstrijden schorsing. Swansea zou uiteindelijk de 0-0 over de streep trekken en naar de finale op Wembley gaan. Hierin boekte Swansea een historische 5-0 zege op Bradford, de grootste overwinning in een League Cup-finale ooit.

Eigen bedrijf

In de jaren daarna groeide Hazard uit tot een van de beste voetballers van de wereld. Waar de Belg zijn carrière opluisterde, bouwde ook de inmiddels 28-jarige Morgan aan een flinke carrière. In 2016, drie jaar na het incident met Hazard, zet hij samen met schoolvriend Jackson Quinn een eigen bedrijf op: Au Vodka, een producent van de gelijknamige sterke drank.

Daar hebben de twee vrienden vermoedelijk nooit spijt van gekregen. Zij zijn inmiddels multimiljonair en hun bedrijf draait een omzet van zo’n vijftig miljoen. Het merk heeft inmiddels meerdere verschillende smaken wodka en een kenmerkende blinkende gouden fles, die zelfs grootheden als Ronaldinho hebben bereikt. “We waren twintig jaar en bij elke verjaardag van een vriend van ons stonden oude flessen wodka”, aldus Morgan. “Dat werd saai en dus vonden we dat we het beter zelf konden beginnen te doen.”

Het ging pas echt door het dak in december 2019, toen het duo erin slaagde om in één maand meer dan 10.000 flessen te verkopen van een van hun zwarte druivenwodka. Eerder dit jaar werd het vermogen van de jongen door het succes van zijn bedrijf op zo’n veertig miljoen pond geschat.

Eden Hazard

Eden Hazard sprak na de wedstrijd van het voorval nog met de jonge Morgan, die voor de wedstrijd al had aangekondigd tijd te zullen gaan rekken om zijn favoriete ploeg Swansea te helpen. “We hebben in de kleedkamer elkaar even gesproken”,vertelde Hazard na afloop van de wedstrijd. “Ik heb mijn excuses aangeboden en hij ook. Daarmee is het ook klaar.”

Eden Hazard begon zijn carrière in de jeugd van Lille, waar hij ook doorbrak naar het eerste. In 2012 maakte hij de overstap naar Chelsea, waar hij uitgroeide tot een van de beste spelers van de wereld. Door zijn karakteristieke dribbel en belangrijke doelpunten werd hij in 2019 voor maar liefst 115 miljoen euro overgenomen door Real Madrid.

In Spanje wilde het nooit echt vlotten voor Hazard. In vier seizoenen kwam hij, mede door veel blessureleed, slechts 54 keer in actie voor de Koninklijke. De Belg maakte daarin slechts vier doelpunten. In oktober van dit jaar maakte de 32-jarige Hazard bekend zijn schoenen aan de wilgen te hangen en een punt te zetten achter zijn profcarrière.

Au Vodka

Het bedrijf van Morgan loopt nog steeds als een trein en behoort tot de snelst groeiende bedrijven in Groot-Brittannië. De waarde van het bedrijf wordt momenteel geschat op zo’n 150 miljoen pond. Dat heeft Morgan onder andere te danken aan de samenwerking met enige grootheden zoals Ronaldinho, Jake Paul (YouTuber & professioneel bokser) en Floyd Mayweather (voormalig professioneel bokser).

In ruil voor een gouden Lamborghini lieten zij Ronaldinho en Mayweather hun producten promoten op social media. Bij Jake Paul kregen zij het zelfs voor elkaar om hem voor zo’n 200.000 pond een tijdelijke tattoo van de gouden fles op zijn arm te laten tatoeëren.

Morgan, wiens vader de directeur van Swansea City is, vertelde dat hij het belangrijk vond dat de familienaam bleef rollen in de stad. “We zijn een grote naam in Swansea en iedereen praat over ons, terwijl als we in Londen of New York of een grotere stad waren, je misschien niet zo'n ‘big deal’ zou zijn," vertelde hij aan de Britse media.

Het bedrijf van Morgan telt inmiddels meer dan vijftig werknemers en de wodka is inmiddels ook verkrijgbaar in Nederland. Over de schop van Hazard wil Morgan niet veel meer kwijt. “Of ik bewust zo over die bal heen ging liggen? Dat weet ik niet meer hoor, dat is iets voor later”, verklaarde hij later.