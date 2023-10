Hazard laat 8 dagen na afscheid nog even klasse zien: 6 assists, 1 goal

Donderdag, 19 oktober 2023 om 09:42

Eden Hazard is het voetballen nog altijd niet verleerd. De 32-jarige aanvaller, die vorige week zijn carrière officieel beëindigde, produceerde woensdagavond tijdens een benefietwedstrijd voor zieke kinderen liefst zes assists en een goal. Zijn team stapte mede daardoor met een 11-2 overwinning van het veld.

Slechts uren nadat zijn broertje Kylian hem geadviseerd had te stoppen, kwam Hazard met de officiële bevestiging. Op 32-jarige leeftijd hing de Belg zijn schoenen aan de wilgen. "Je moet naar jezelf luisteren en op het juiste moment stoppen", schreef Hazard op Instagram. "Na 16 jaar en meer dan 700 gespeelde wedstrijden heb ik besloten om mijn carrière als profvoetballer te beëindigen."

Dat deed Hazard drieënhalve maand nadat zijn contract bij Real Madrid was ontbonden. Daar was de vleugelspits vier jaar eerder met veel bombarie binnengekomen. Hazard kwam namens de Koninklijke echter tot slechts 76 wedstrijden, waarin hij 7 keer scoorde en 12 assists afleverde.

Vooral blessures speelden hem parten.

[??LIVE] ?? Match caritatif @VarietesCF ???? Eden Hazard pour le 3-0 !! ???? Le Belge régale ce soir avec déjà 1 but et 2 passes décisives ! pic.twitter.com/wbqEoBDurf — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 18, 2023

In het benefietduel in Calais liet Hazard echter zien nog steeds te kunnen voetballen. De 126-voudig Belgisch international strooide met assists en tekende zelf voor de 3-0. Saillant detail: de 6-0 kwam van de voet van Wilfried Mbappé, de vader van. Assistgever? Eden Hazard.

Hazard: 'Ik verloor het plezier op het veld'

Voorafgaand aan het duel vond er een groot persmoment plaats. Daarbij was Hazard vanzelfsprekend een van de meest populaire gasten. "Ik heb nog geen spijt van mijn beslissing", liet de ex-prof optekenen door aanwezige media. "Ik ben blij met hoe ik mijn dagen vul."

Hazard stelde het plezier verloren te zijn in het voetballen. "Dat was het geval op het einde bij Real Madrid. Zeker omdat ik niet meer speelde, maar ook op de training amuseerde ik me niet meer. Ik heb er lang over kunnen nadenken en had genoeg zaken naast het voetbal die me interesseerden. Dat maakte het wat eenvoudiger."

Een terugkeer in België is voor Hazard nooit aan de orde geweest. "Er waren veel geruchten rond mijn toekomst, maar er was nooit iets concreets. Ook niet met Union (Sint-Gillis, red.). Het was wel cool om mijn naam te zien opduiken bij verschillende clubs in België. Ik heb nooit voor een Belgische club gevoetbald, het zou wel een mooi verhaal geweest zijn om mijn carrière daar te beëindigen."

Hazard brak als zestienjarige door bij Lille OSC, om vervolgens voor Chelsea en Real Madrid uit te komen. In het shirt van the Blues beleefde hij zijn grootste successen. Hazard won er onder meer twee Premier League-titels, de FA Cup en tweemaal de Europa League. In het seizoen 2014/15 werd hij verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland.