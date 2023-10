Hazard (32) zet punt achter carrière: ‘Je moet op juiste moment stoppen'

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 11:13 • Noel Korteweg • Laatste update: 11:32

Eden Hazard stopt per direct met voetballen, zo maakt de 32-jarige Belg bekend via zijn Instagram-account. De vleugelspeler zat sinds deze zomer zonder club nadat zijn contract bij Real Madrid werd verscheurd. Lange tijd was onzeker waar zijn toekomst lag, maar nu is dus duidelijk geworden dat hij zijn voetbalschoenen aan de wilgen hangt.

“Je moet naar jezelf luisteren en op het juiste moment stoppen”, begint Hazard zijn verhaal op Instagram. “Na 16 jaar en meer dan 700 gespeelde wedstrijden heb ik besloten om mijn carrière als profvoetballer te beëindigen.”

“Ik heb mijn droom kunnen verwezenlijken. Ik heb op veel velden over de hele wereld gespeeld en plezier gehad”, aldus de 126-voudig international van België. “Tijdens mijn carrière heb ik het geluk gehad om geweldige managers, coaches en teamgenoten te ontmoeten. Iedereen bedankt voor deze geweldige tijden, ik zal jullie allemaal missen.”

“Ik wil ook de clubs waar ik voor gespeeld heb bedanken: LOSC Lille, Chelsea en Real Madrid. Ook het Belgische team bedankt voor de geweldige tijd”, vervolgt de rechtspoot. “Een speciaal bedankje voor mijn familie, mijn vrienden, mijn adviseurs en de mensen die dicht bij me stonden in goede en slechte tijden.”

“Tot slot wil ik jullie, mijn fans die me al die jaren gevolgd hebben, bedanken voor jullie aanmoedigingen overal waar ik gespeeld heb. Nu is het tijd om van mijn geliefden te genieten en nieuwe ervaringen op te doen. Tot snel buiten het veld mijn vrienden”, sluit Hazard af.

De buitenspeler brak door bij LOSC Lille en verkaste in de zomer van 2012 voor 35 miljoen euro naar Chelsea. Daar zou Hazard uitgroeien tot absolute wereldster. De Belg won zo’n beetje alles wat er te winnen valt in Engeland en was in 352 wedstrijden goed voor 110 doelpunten en 92 assists.

In 2019 ging zijn grote droom in vervulling toen Real Madrid 115 miljoen euro voor hem neerlegde. Zijn droom werd uiteindelijk een nachtmerrie, daar hij slechts 7 keer scoorde in 76 wedstrijden en steeds verder uit beeld verdween. Hazard kampte in Spanje regelmatig met blessures en deze zomer besloot de Koninklijke om afscheid van hem te nemen.