Eden Hazard: ‘Cristiano Ronaldo is niet beter dan ik, alleen Lionel Messi’

Eden Hazard vindt niet dat Cristiano Ronaldo 'intrinsiek' een betere voetballer is dan hij, zo laat de Belg weten in gesprek met L’Équipe. Volgens de voormalig aanvaller van onder meer Real Madrid en Chelsea was hij zelf, na Lionel Messi, voetballend de beste speler. In een interview met France Football geeft Hazard verder aan dat hij een burn-out zou hebben gehad als hij had geleefd als Cristiano Ronaldo.

“Individueel is Messi de enige speler die meer kwaliteiten had, dan ikzelf”, benadrukt Hazard in gesprek met het Franse dagblad. “Hij is de allergrootste speler die onze sport heeft voortgebracht.”

“Het was altijd onmogelijk om hem van de bal te zetten, om überhaupt aan de bal te komen. Cristiano is veel groter dan ik, maar als je het pure voetbal ontleedt, denk ik oprecht niet dat hij beter was. Integendeel. Misschien was alleen Neymar dat”, aldus de Belg.

Hazard kwam het laatst uit voor Real Madrid en zette in oktober 2023 een punt achter zijn profcarrière. Hij erkent in gesprek met France Football dat hij niet wilde en kon leven voor het voetbal, omdat hij dan depressief zou worden.

“Voor mij is voetbal altijd hetzelfde geweest: plezier. Zowel in vriendschappelijke wedstrijden als in een halve finale van een WK. Dat is mijn identiteit. Maar leven zoals Ronaldo zou niks voor mij zijn geweest.”

“Na een wedstrijd een uur in een ijskoud bad? No way. Laat mij met rust. Ik ga wel met mijn vrienden naar huis, we leggen een kaartje, we drinken een biertje. Ik speelde twee uur met mijn zonen in de tuin. Dat was mijn recuperatie. Als ik zoals Cristiano was geweest, dan zou ik een burn-out hebben gekregen.”

“Oké, ik was misschien lui”, besluit Hazard. “Ik ging niet elke drie dagen naar de gym, ik lag geen drie uur op de massagetafel. En toch heb ik het verschil gemaakt. Ik trainde elke dag. Maar ik gaf zoveel in wedstrijden en incasseerde zoveel trappen dat mijn lichaam het niet aankan om de hele week op volle toeren te draaien.”

