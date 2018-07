Gouden lichting België elimineert Brazilië na zenuwslopende thriller

België heeft zich voor het eerst sinds 1986 geplaatst voor de halve finale van het WK. De Rode Duivels rekenden vrijdagavond in een zenuwslopende thriller af met titelfavoriet Brazilië: 1-2. België leidde bij rust al met 0-2, maar werd bij vlagen overspoeld door de Braziliaanse aanvalsgolven. Het elftal van bondscoach Roberto Martínez hield echter stand en mag zich zodoende gaan opmaken voor een halve finale-duel met Frankrijk

België kende een absolute droomstart in Kazan. De formatie van Martínez werd in de openingsfase met de rug tegen de muur gezet door een zeer gretig Brazilië, maar ontving na dertien minuten voetballen hulp uit onverwachte hoek. Fernandinho, die bij afwezigheid van de geschorste Casemiro kon rekenen op een basisplaats bij Brazilië, kreeg de bal ongelukkig op het hoofd na een hoekschop van Nacer Chadli en verschalkte daarmee zijn eigen doelman: 0-1.

Brazilië was nochtans uitstekend aan de wedstrijd begonnen: Thiago Silva dook vlak voor de openingstreffer zeer gevaarlijk op voor het doel van Thibaut Courtois, maar de verdediger teisterde uiteindelijk op zeer onorthodoxe wijze de paal. Het doelpunt speelde België in de kaart, maar bracht Brazilië aanvankelijk niet van zijn stuk. De Goddelijke Kanaries gingen op dezelfde voet werden en kregen via Philippe Coutinho en Marcelo mogelijkheden op de gelijkmaker: zij dwongen Courtois van afstand tot reddingen.

Het Zuid-Amerikaanse sterrenensemble oogde dreigend in aanvallend opzicht, maar had tegelijkertijd de grootst mogelijke moeite om de counters van België in bedwang te houden. De Rode Duivels konden in het vervolg van de eerste helft naar hartenlust counteren en slaagden er na precies een half uur voetballen zelfs in de voordelige marge te vergroten. Na een Braziliaanse hoekschop ging Romelu Lukaku vanaf eigen helft aan de wandel met de bal, waarna hij, met hulp van Paulinho, aan de overzijde Kevin De Bruyne wist te bereiken. De middenvelder produceerde vervolgens van een meter of zeventien een verwoestende uithaal die Alisson Becker veel te machtig was.

Brazilië ging zo met een 0-2 achterstand rusten, maar het team van bondscoach Tite was absoluut niet voornemens de handdoek halverwege al te werpen. De geelhemden kwamen na de onderbreking furieus uit de startblokken en leken na 55 minuten voetballen recht te hebben op een strafschop. Gabriel Jesus werd in het strafschopgebied overduidelijk onderuit geschoffeld door Vincent Kompany, maar arbiter Milorad Mazic weigerde de bal op de stip te leggen. Brazilië bleef zoeken naar de aansluitingstreffer en kreeg een kwartier voor tijd eindelijk loon naar werken.

Invaller Renato Augusto ontsnapte na een fijn balletje van Coutinho aan de aandacht van de Belgische defensie en liet Courtois vervolgens kansloos met het hoofd: 1-2. Augusto had niet veel later ook de gelijkmaker op zijn voet, maar ditmaal scheerde zijn schot rakelings voorbij het Belgische doel. In de slotfase stapelden de mogelijkheden zich op voor Brazilië: Coutinho had de bal voor het inschieten na een weergaloze actie van Neymar, maar hij produceerde vervolgens een afzwaaier. België hield uiteindelijk echter stand, mede door een fantastische redding van Courtois op een poging van Neymar in blessuretijd.