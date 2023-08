PSV wil doorpakken: ‘Bod hoger dan van Villarreal en Eintracht Frankfurt’

Maandag, 7 augustus 2023 om 09:32 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:44

PSV gaat in de loop van deze week een eerste bod uitbrengen op Zeno Debast, zo meldt Het Nieuwsblad. Het bedrag dat de Eindhovenaren bereid zijn om voor de negentienjarige verdediger op tafel te leggen, is niet bekend. Anderlecht wil Debast eigenlijk niet verkopen en zet naar verluidt in op een transfersom van minstens 15 miljoen euro.

Debast heeft over interesse niet te klagen. Eintracht Frankfurt en Villarreal boden ruim twee weken geleden al tevergeefs op de mandekker. Volgens Het Nieuwsblad is het bod dat PSV op de Belgisch international uit gaat brengen in ieder geval hoger. Anderlecht-trainer Brian Riemer ging zondagavond na het gewonnen competitieduel met Royal Antwerp (1-0) in op de interesse van PSV in Debast. “Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik verwacht dat hij het seizoen bij Anderlecht afmaakt. Hij voelt zich hier goed en we hebben hem nodig.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De prioriteit van PSV lag eigenlijk bij Davinson Sánchez. Technisch directeur Earnest Stewart liet vrijdagavond voorafgaand aan de gewonnen Johan Cruijff Schaal echter weten dat de verdediger van Tottenham Hotspur onbetaalbaar was, waarop de Eindhovenaren doorschakelen naar Debast. De jonge Belg is zelf gevleid door de interesse van PSV, waar hij komend seizoen wél verzekerd zou zijn van Europees voetbal. De Eindhovenaren trappen dinsdag het tweeluik met Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League af.

De negentienjarige Debast staat bekend als een toptalent in België. De 1.91 meter lange centrumverdediger kwam ondanks zijn nog jonge leeftijd al 58 keer in actie voor Paars-Wit. Vorig seizoen gold hij als een van de lichtpuntjes in het team uit Brussel. Anderlecht kende een dramatisch seizoen en eindigde uiteindelijk slechts elfde in de Jupiler Pro League. Ook dit seizoen ging de club slecht van start met een 2-0 nederlaag bij Union Sint-Gillis. De ploeg van trainer Brian Riemer herstelde zich zondag met een 1-0 zege op regerend landskampioen Royal Antwerp. Debast maakte beide duels vanaf de aftrap mee.