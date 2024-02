Gretig FC Utrecht al bezig met komend seizoen: groot talent tekent voor 4 jaar

Alonzo Engwanda maakt komende zomer de overstap van RSC Anderlecht naar FC Utrecht. De 21-jarige middenvelder heeft voor vier seizoenen getekend in Stadion Galgenwaard. Engwanda is Belgisch jeugdinternational en tevens aanvoerder van het beloftenelftal van de Brusselse topclub.

Engwanda speelt bij de RSCA Futures als controleur en krijgt de verantwoordelijkheid de band te dragen in het beloftenelftal van Paars-wit, dat uitkomt op het tweede niveau van België. Inmiddels staat Engwanda al op 43 officiële wedstrijden namens de RSCA Futures, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever bij een treffer.

??? ???????????? ???????????????? = ???? — FC Utrecht (@fcutrecht) February 15, 2024

Hoewel Engwanda de afgelopen jaren te boek stond als een groot talent in de jeugdopleiding van Anderlecht, slaagde hij er niet in door te breken in de hoofdmacht. Een debuut in het eerste elftal bleef tot dusver uit, maar Transfermarkt schat Engwanda’s marktwaarde al op zo’n 400.000 euro.

Utrecht neemt Engwanda wegens zijn aflopende verbintenis gratis over van Anderlecht, waar hij de gehele jeugdopleiding doorliep. De rechtspoot wordt gepresenteerd als de eerste zomerse aanwinst voor de hoofdmacht.

Technisch directeur Jordy Zuidam is blij dat Utrecht reeds heeft kunnen toeslaan richting komende zomer. “Alonzo is een verdedigende middenvelder, die beschikt over een goed gevoel voor het kiezen van positie.”

“Daarnaast heeft hij een goede technische vaardigheid en heeft hij een goede versnelling in huis – met én zonder bal”, laat Zuidam weten op de clubwebsite. “We zijn blij dat Alonzo zich voor vier seizoenen aan ons heeft verbonden en kijken uit naar een mooie samenwerking.”

Engwanda is jeugdinternational van België, al zou hij in de toekomst ook kunnen kiezen voor een interlandcarrière met DR Congo. Bij België Onder 20 speelde de middenvelder samen met PSV-smaakmaker Johan Bakayoko.

Tot dezelfde lichting behoort ook Utrecht-aanvaller Anthony Descotte, die Engwanda komende zomer tegenkomt in de Domstad. In de Belgische jeugdelftallen speelde de controleur daarnaast ook met onder meer Chelsea-middenvelder Roméo Lavia en Anderlecht-toptalent Zeno Debast.

