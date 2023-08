Bod tussen de 10 en 15 miljoen moet Bosz aan gewenste versterking helpen

PSV zet vol in op de komst van Zeno Debast, zo schrijft het Eindhovens Dagblad maandagavond. De centrale verdediger van Anderlecht wordt gezien als een serieuze kwaliteitsimpuls en moet in Eindhoven de concurrentiestrijd aangaan met André Ramalho. Verwacht wordt dat PSV later deze week een eerste bod neerlegt bij de gevallen Belgische topclub.

Trainer Peter Bosz heeft vanaf het begin aangegeven zijn achterhoede te willen versterken en lijkt met Debast zijn zin te krijgen. PSV dient echter wel eerst stevig te onderhandelen met Anderlecht, dat niet van plan lijkt zonder slag of stoot mee te werken. Debast wordt in België gezien als een van de grootste defensieve talenten. Bronnen rond de speler melden dat PSV deze week een bod van tussen de 10 en 15 miljoen gaat uitbrengen.

Het valt te betwijfelen of dat genoeg zal zijn, daar Anderlecht naar verluidt inzet op minimaal 15 miljoen euro. Debast ziet zelf een overgang naar PSV wel zitten en is al in gesprek met de club. Van een persoonlijk akkoord is echter nog geen sprake. De centrumverdediger stond zondag tijdens de competitiewedstrijd tegen Royal Antwerp (1-0 winst) nog in de basis en maakte de negentig minuten vol. De mandekker is steevast verzekerd van zijn plek in de defensie van Paars-Wit.

Biedingen afgeslagen

Debast heeft over interesse niet te klagen. Eintracht Frankfurt en Villarreal boden ruim twee weken geleden al tevergeefs op de mandekker. Het Nieuwsblad verklapte al dat het bod van PSV hoger zal liggen dan dat van de concurrenten. Anderlecht-trainer Brian Riemer ging zondagavond na het gewonnen competitieduel met Antwerp in op de interesse in zijn pupil. “Zeg nooit nooit in het voetbal, maar ik verwacht dat hij het seizoen bij Anderlecht afmaakt. Hij voelt zich hier goed en we hebben hem nodig.”