Fors prijskaartje deert PSV niet: club blaast interesse nieuw leven in

Donderdag, 31 augustus 2023 om 07:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:37

PSV gaat een nieuwe poging wagen om Davinson Sánchez naar het Philips Stadion te halen, zo schrijft Rik Elfrink namens het Eindhovens Dagblad. De centrumverdediger van Tottenham Hotspur, die bij Ajax al eens samenwerkte met Peter Bosz, leek in eerste instantie te duur, maar moet nu alsnog worden verleid tot een overgang. Ook Zeno Debast (Anderlecht) is nog altijd een topkandidaat.

Woensdagavond werd nog maar eens duidelijk dat er bij PSV dringend behoefte is aan een nieuwe centrumverdediger, daar Peter Bosz in het hart van de defensie een plek had ingeruimd voor Jerdy Schouten. De van Bologna overgekomen middenvelder verdreef André Ramalho naar de reservebank. Laatstgenoemde kwam in de tweede helft wel binnen de lijnen, maar kan in de eerste weken van het nieuwe seizoen op veel kritiek rekenen.

En dus kijkt men binnen PSV naar alternatieven. Debast is volgens De Telegraaf nog altijd 'een heel prominente kandidaat'. Ook de namen van Jarrad Branthwaite, die al eens werd gehuurd, en Miles Robinson (Atlanta United) vallen nog steeds. Elfrink schrijft in het Eindhovens Dagblad dat begin deze week opnieuw is geïnformeerd naar Sánchez. Hij bleek in eerste instantie te duur, maar is dus toch weer een optie geworden.

Sánchez belandde in 2016 in Europa bij Ajax, dat hem voor 5,5 miljoen euro overnam van Atlético Nacional. De mandekker ontpopte zich onder Bosz direct tot sterkhouder in de defensie, waarin hij een centraal duo vormde met de toen nog onervaren Matthijs de Ligt. Ajax bereikte de finale van de Europa League en na het seizoen stond Tottenham op de stoep om Sánchez al na één seizoen voor 42 miljoen euro over te nemen.

Twee weken geleden meldde L'Équipe nog dat AS Monaco de beste papieren had om de voormalig Ajacied in te lijven. Sánchez heeft van Tottenham te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe uitdaging en heeft over interesse niet te klagen. Ook Stade Rennes, Spartak Moskou en Strasbourg informeerden al naar hem. Bij PSV kan hij dus echter herenigd worden met Bosz, met wie hij eerder bij Ajax succesvol samenwerkte.

Of een deal daadwerkelijk tot stand gaat komen, is vooralsnog de vraag. Tottenham vraagt rond de 15 miljoen euro voor Sánchez. Bovendien strijkt de Colombiaan een behoorlijk salaris op, wat een struikelblok zou kunnen vormen voor PSV. Tot op heden kwam de Zuid-Amerikaan tot 207 wedstrijden voor the Spurs, waarin hij 5 keer trefzeker was en één keer een doelpunt voorbereidde. Afgelopen seizoen kon hij amper rekenen op een vaste basisplaats.