‘Explosieve sfeer’ bij Ajax: ‘Alfred Schreuder loopt door een mijnenveld’

Vrijdag, 6 januari 2023 om 07:52 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:45

Over twee dagen hervat Ajax de Eredivisie met een uitwedstrijd tegen NEC. De Amsterdammers gingen met een flinke kater de winterstop in, wisten de laatste drie competitiewedstrijden (tegen FC Emmen, Vitesse en PSV) niet te winnen en moeten alle zeilen bijzetten om de 37ste landstitel te veroveren. Mike Verweij legt in een uitgebreide analyse in De Telegraaf alle pijnpunten bloot en spreekt van een 'explosieve sfeer'.

Als grootste pijnpunt noemt Verweij het falende beleid bij Ajax. De Amsterdammers slaagden er na het vertrek van Marc Overmars nog niet in om een vervangende technisch directeur aan te trekken. Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar nemen daarom voorlopig de honneurs waar. Een wereld van verschil met Overmars, stelt Verweij. "Op het moment dat de spelers na het debacle bij Emmen (3-3) op de laatste speeldag voor het WK een gesprek wilden met Edwin van der Sar om dingen te verbeteren, vond de algemeen directeur dat niet nodig", doelt hij op de manier waarop Van der Sar de rol van Overmars probeert in te vullen.

"Overmars had, los van de miskopen die ook onder zijn bewind plaatshadden, de gave selecties te smeden die konden wedijveren met de grote clubs in Europa", gaat de Ajax-watcher verder. "Juist nu Ajax door het vertrek van acht (potentiële) basisspelers sportief werd uitgekleed, was de aanwezigheid van een vergelijkbare sluwe koopman gewenst. Helemaal, omdat Schreuder bij diens aanstelling was beloofd dat er maximaal vier basisspelers zouden vertrekken. Inmiddels zijn het er acht. Ajax denkt op sportief gebied met weemoed terug aan de tijd dat Marc Overmars en Erik ten Hag aan het roer stonden."

Volgens Verweij is het falende beleid terug te zien in de zomeraankopen. "Met een beetje goede wil kunnen alleen Steven Bergwijn en Brian Brobbey voorlopig als bruikbaar worden bestempeld. Jorge Sánchez is in de verste verte geen Noussair Mazraoui, Calvin Bassey moet heel grote stappen maken om Lisandro Martínez te doen vergeten en Francisco Conceição mag voorlopig de veters van Antony nog niet vastmaken. Het is een raadsel waarom de bewezen topscouts Henk Veldmate en Hans van der Zee aanvankelijk werden genegeerd door Hamstra, Huntelaar en Van der Sar. Pas nadat de ene na de andere speler een kat in de zak bleek, werd het oor weer bij de scouting te luister gelegd", aldus Verweij.

"Het gebrek aan (sportief) leiderschap binnen Ajax, de opstartproblemen van Schreuder, de tegenvallende resultaten, het vertrek van de familie Blind en de onvrede bij de laatste jaren zo verwende Ajax-fans, zorgen in Amsterdam voor een explosieve sfeer", luidt de slotconclusie. "Het maakt de opdracht de mijnen op de lange weg naar de landstitel te ontwijken voor Schreuder er niet makkelijker op."