RKC vernedert Heracles in Almelo en zet grote stap richting lijfsbehoud

RKC Waalwijk heeft een hele belangrijke en reusachtige overwinning geboekt in de strijd om handhaving in de Eredivisie. De ploeg van Henk Fraser was zondagmiddag op bezoek bij Heracles met maar liefst 0-5 te sterk voor de club uit Almelo. David Min was de gevierde man bij RKC. Hij nam twee treffers voor zijn rekening.

De Waalwijkers kwamen al heel snel op voorsprong op het Erve Asito. Chris Lokesa stak Min weg met een strakke steekpass, waarna de voormalig Spits van Telstar niet faalde in de afronding: 0-1.

In het eerste half uur bleef RKC de betere ploeg. Schoten van Lokesa en Min werden niet gevaarlijk en Reuven Niemeijer kreeg de bal niet goed onder controle bij een uitgelezen mogelijkheid.

In het laatste kwartier van het eerste bedrijf nam Heracles het initiatief over. Een voorzet van de zijkant kon net niet worden binnengegleden door Sem Scheperman. Ook Jizz Hornkamp kreeg een kans, maar de spits kopte net over.

Uiteindelijk wist RKC er in de blessuretijd van de eerste helft alsnog 0-2 van te maken. Jurien Gaari kopte een hoekschop van Aaron Meijers knap in de bovenhoek, waardoor beide ploegen met 0-2 de kleedkamer opzochten.

In de tweede helft liepen de bezoekers nog verder weg van Heracles. Na 67 minuten wist Min op aangeven van Niemeijer de bal van dichtbij binnen te tikken en een kwartier later maakte Shawn Adewoye er uit een corner zelf 0-4 van.

Het slotakkoord kwam van de uitblinkende Min. Jetro Willems speelde de bal terug op doelman Michael Brouwers, maar hij had Min volledig over het hoofd gezien. De spits kon vervolgens eenvoudig binnentikken en maakte zo zijn hattrick compleet.

Dankzij de overwinning is RKC nu virtueel gezien veilig. De Brabantse club heeft nu 28 punten. Dat zijn er 2 meer dan nummer 16 Excelsior. De Rotterdammers komen maandagavond in actie tegen NEC. Heracles staat veertiende en heeft 32 punten.



