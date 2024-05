Vincent Janssen doet met bizarre overtreding gooi naar snelste gele kaart ooit

Vier tellen. Zolang duurde het voordat Vincent Janssen zondag tegen een gele kaart aanliep. De spits van Royal Antwerp werd na de aftrap van Club Brugge gehinderd en was daar niet van gediend. De Nederlander deelde direct twee beuken uit en dat leverde hem een gele prent op.

Janssen verscheen net als onder meer Owen Wijndal en Jurgen Ekkelenkamp aan de aftrap voor de Belgische kraker tussen Club Brugge en Royal Antwerp. Voor Janssen begon die niet bepaald voortvarend.

Wat? Snelste gele kaart ????????!? ??

Vincent Janssen deelt meteen na de aftrap een beuk uit ??????#ZiggoSport #JupilerProLeague #ANTCLU pic.twitter.com/ntBKUmFaG3 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 5, 2024

De spits probeerde direct na de aftrap de verdediging van Club Brugge onder druk te zetten. In een poging richting de bal te sprinten werd hij gehinderd door een speler van de bezoekers.

Janssen duwde de betreffende speler weg, maar was dusdanig gefrustreerd dat hij even alle aandacht voor de bal verloor. In plaats daarvan liep de spits naar zijn tegenstander toe en deelde hij hem een twee flinke beuk uit.

Dat had scheidsrechter Jasper Vergoote echter ook in de gaten. Hij kon dus vier tellen na het eerste fluitsignaal ook meteen voor de tweede keer fluitend optreden. Volgens commentator Albert Mantingh was dat 'de snelste gele kaart ooit', maar Hans Kraay jr. was met drie seconden net nog een tikkeltje sneller.

Janssen, nog steeds furieus, legde zich niet zomaar neer bij zijn gele kaart. Hij kwam verhaal halen en eiste dat ook zijn tegenstander een gele prent moest hebben voor diens obstructie. Dat gebeurde echter niet. Het duel, dat zich afspeelt in de kampioensfase van de Belgische competitie, gaat tussen de nummer één en de nummer laatst.

Club Brugge voert met 42 punten de lijst aan, terwijl Antwerp met 29 punten de laatste positie inneemt. RSC Anderlecht en Union St. Gilloise bezetten respectievelijk de tweede en derde plek, terwijl Genk en Cercle Brugge het lijstje completeren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties