Keuze van Ajax nadert: nog maar twee trainers in beeld in Amsterdam

Erik ten Hag is niet meer in beeld als trainer van Ajax, zo schrijft Mike Verweij van De Telegraaf in de ochtendkrant van zaterdag. Volgens de journalist hebben de Amsterdammers de trainershortlist van drie namen teruggebracht naar twee. Ajax gaat kiezen tussen Graham Potter (clubloos) en Francesco Farioli (OGC Nice). Pas op het moment dat beide namen niet haalbaar blijken, komen andere trainers in beeld.

Volgens Verweij wil Ajax snel een trainer voor het seizoen 2024/25 aanstellen. De journalist beweert zelfs dat de Amsterdammers ernaar streven de naam van de nieuwe coach komende week bekend te maken. “Pas dan kan echt worden gestart met de renovatie van de gemankeerde selectie”, concludeert Verweij.

Ten Hag, die werd gezien als droomkandidaat, lijkt inmiddels vergeten. “De clubleiding beseft dat de terugkeer van de Tukker een lastig verhaal wordt. Donderdag lekte uit dat hij bij Manchester United mag blijven. Ajax rest niets anders dan te kiezen uit de twee overgebleven kandidaten, Graham Potter en Francesco Farioli. Pas als zij niet haalbaar zijn, komen andere trainers in beeld.”

Verweij stelt dat Potter niet per se topfavoriet is om hoofdtrainer van Ajax te worden. “Bronnen rondom de onderhandelingen zeggen dat het fifty-fifty is en er op twee borden tegelijk wordt geschaakt. Daarmee hanteert de kersverse technisch directeur Alex Kroes de ‘Engelse methode’.”

“Om een goede onderhandelingspositie te houden, wordt daar bij spelers- en trainersvacatures met meerdere kandidaten gesproken. Zit de een financieel te hoog in de boom, dan wordt geschakeld naar de volgende”, besluit Verweij. In dit geval lijken de financiële eisen van Potter een stuk groter dan die van Farioli.

De 35-jarige Italiaan strijkt volgens L'Équipe rond de 750.000 euro per jaar op in Nice. In Amsterdam zou Farioli er financieel gezien dus sowieso op vooruit gaan. Met Nice staat de jonge oefenmeester momenteel vijfde in de Ligue 1. Eerder zwaaide Farioli de scepter bij twee clubs in de Süper Lig: Karagümrük en Alanyaspor. Daarvoor was hij nog werkzaam als keeperstrainer.

Potter lijkt in te zetten op een hoger salaris. De 48-jarige Engelsman zou het project bij Ajax interessant vinden, maar enkel wanneer daar de juiste financiële voorwaarden tegenover staan. Volgens diverse Engelse media kreeg Potter minstens 68 miljoen euro mee na zijn ontslag bij Chelsea, maar de innovatieve trainer is niet van plan om voor een appel en een ei aan de slag te gaan in de Johan Cruijff ArenA. Welk salaris Potter verlangt, is vooralsnog onbekend.

