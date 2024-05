Sfeer slaat om in interview Ten Hag en Weijland: ‘Als jij je werk zou doen...’

Koen Weijland heeft in Manchester een uitgebreid interview afgenomen met Erik ten Hag over diens situatie bij United. De in Haaksbergen geboren manager beschuldigde de verslaggever van Viaplay er onder meer van dat hij zijn werk niet zou hebben gedaan.

De sfeer sloeg om toen Weijland wilde weten wat Ten Hag bedoelde met 'meest attractieve en dynamische ploeg van Engeland', zoals Ten Hag zijn ploeg onlangs betitelde.

??? “Wij zijn een van de meest dynamische en attractieve teams” Wat bedoelde Erik ten Hag met deze opmerking? Het levert vuurwerk op tussen Ten Hag en Koen Weijland… Het hele interview zien? ? https://t.co/HmpjZE81Zq#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2024

"Als jij je research zou doen, had je gezien dat we heel dynamisch zijn als het gaat om onze data in aanvallend opzicht", aldus Ten Hag. "We brengen heel veel snelheid en beweging in."

"Maar wat bedoel je dan met dynamisch?", wil Weijland weten. "Als jij je werk zou doen, zou je zien dat wij het meest verticale team in de Premier League zijn als het gaat om sprints en beweging", zegt Ten Hag.

Weijland vindt 'attractief' iets subjectiefs, zo geeft hij aan. "Dat heeft niets met research te maken", benadrukt hij. "Maar als je de wedstrijd tegen Chelsea of Liverpool ziet, is dat attractief?", aldus Ten Hag.

"Zeker, daar zitten schitterende wedstrijden tussen", zegt Weijland. "Dankjewel. Dan zijn we het met elkaar eens", antwoordt Ten Hag. "Zeker voor de neutrale toeschouwer hebben wij onze wedstrijden op een aanvallende manier benaderd."

Ten Hag beweert dat altijd te hebben gedaan sinds hij bij United zit. "We creëren veel kansen, zoals ook tegen Burnley (1-1), maar krijgen er ook te veel tegen. Het is open en leuk om naar te kijken."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties