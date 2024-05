Peter Bosz in tranen na kampioenschap PSV: ‘Hij hoort hier bij te zijn’

Peter Bosz was emotioneel na het behalen van het kampioenschap van PSV. De kampioenstrainer kreeg tranen in zijn ogen toen Hendrie Krüzen, met wie hij jaren heeft samengewerkt, ter sprake kwam. Laatstgenoemde werkte bij diverse clubs samen met Bosz, maar besloot vorig jaar om niet mee te gaan naar PSV.

"Dit is nieuw voor mij, geweldig", zegt Bosz na afloop met een glimlach bij ESPN. Verslaggever Jan Joost van Gangelen wil vervolgens weten wat de kampioenstrainer voelde na het laatste fluitsignaal in Eindhoven.

"Dat is mooi, de ontlading. Een kampioenswedstrijd is nooit een goede wedstrijd. En dat blijkt wel. Maar je bent een heel jaar bezig. Ik breng meer tijd met die jongens door dan met mijn vrouw. Het voelt als je kinderen en je bent samen bezig. Je werkt er hard voor, dan is het geweldig als het lukt."

Een geëmotioneerde Peter Bosz mist één iemand:



"Hij hoort hier bij te zijn." ?? pic.twitter.com/2qOlbXI9IR — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

"Ik hoop dat de PSV-supporters genoten hebben van ons voetbal. dat vind ik gewoon heel belangrijk. Dit was onze slechtste wedstrijd van het seizoen, en we scoren vier keer. En dat is PSV dit jaar, denk ik", benadrukt de gelukkige Bosz.

Emotioneel

Marciano Vink vraagt aan Bosz wie in de technische staf hem het meeste tegengas geeft. "Weet je, dat klinkt heel stom. Maar degene die ik mis nu is Hendrie (Krüzen, red.)." De PSV-trainer wordt emotioneel en draait zich met tranen in zijn ogen om, om daarna pas de vraag verder te beantwoorden.

"Hij hoort hier bij te zijn. Hendrie is mijn maatje, 23 jaar hebben we opgetrokken", verwijst Bosz naar het feit dat hij bij diverse clubs samenwerkte met zijn trouwe assistent Krüzen. "We hebben samen aan dit systeem geschaafd. En dan zit hij thuis, daar baal ik van. De titel is ook van hem, dat heb ik hem ook geappt vanochtend."

Niet mee naar PSV

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties

Reageer Je moet inloggen om te reageren. Heb je nog geen account? Dan kun je je gratis registreren. Inloggen

Bosz vroeg vorig jaar toen hij bij PSV begon of Krüzen met hem meewilde naar Eindhoven. De vertrouweling van de 60-jarige coach koos er echter voor om bij Heracles Almelo te blijven en deelde dat mee aan Bosz in een vertrouwelijk gesprek. Het duo werkte eerder samen bij onder meer Ajax, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen en Olympique Lyon.