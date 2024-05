PSV wint kampioensduel en is voor de 25ste keer de beste van Nederland

PSV is voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland. De Eindhovenaren maakten geen geweldige indruk zondag tegen het dappere Sparta Rotterdam, maar wisten desondanks met 4-2 te winnen. PSV kan niet langer worden achterhaald door nummer twee Feyenoord, dat een achterstand heeft van twaalf punten.

Walter Benítez stond onder de lat bij PSV. De Argentijn zag de weinig verrassende achterhoede bestaan uit Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli en Mauro Júnior. Op het middenveld werd Guus Til in zijn rug gesteund door Jerdy Schouten en Joey Veerman. Spits Luuk de Jong werd geflankeerd door Johan Bakayoko (rechts) en Tillman (links).

PSV begon duidelijk gespannen aan de kampioenswedstrijd in het eigen Philips Stadion. Sparta kreeg dat al snel in de gaten en profiteerde daar optimaal van. Saïd Bakari begon op eigen helft aan een rush op de rechterflank en speelde Malik Tillman, die was meegesprint, door de benen. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Metinho, die Benítez kansloos liet met een keiharde knal: 0-1.

Titel bijna binnen voor PSV: Olivier Boscagli verrast de Sparta-verdediging en rondt schitterend af! ??????#psvspa — ESPN NL (@ESPNnl) May 5, 2024

Diezelfde Benítez maakte een onzekere indruk in de beginfase in Eindhoven. De doelman liet een terugspeelbal onder zijn voet glippen en had geluk dat hij naast zijn doel stond. Hierdoor werd het slechts een hoekschop voor Sparta. Kort daarna grabbelde Benítez bij een corner van de Rotterdammers, waar Sparta overigens niet van wist te profiteren.

Sparta kende duidelijk geen angst en had pech toen Camiel Neghli tegen Benítez aanschoot. De PSV-fans begonnen hier en daar al te morren en de spelers hadden dat door. De koploper kwam wat beter in de wedstrijd te zitten en dat resulteerde in de 1-1 na bijna twintig minuten spelen. Een corner vloog via de borst van Schouten in het doel. Nick Olij zat er nog aan, maar kon de gelijkmaker niet meer voorkomen.

Slechts enkele minuten later kwam PSV op voorsprong. De Jong profiteerde van zwak verdedigen van Sparta en wist Bakayoko te bereiken. De vleugelaanvaller rondde vervolgens beheerst af: 2-1. De vreugde bij PSV was van korte duur, want de 2-2 volgde al snel. Olivier Boscagli wilde een draaibal van Koki Saito tegenhouden, maar zag zijn kopbal langs Benítez in zijn eigen doel verdwijnen.

PSV dacht de voorsprong tegen het taaie Sparta nog voor rust te herstellen. De goal van Til werd echter afgekeurd omdat de vrije trap die daar voorafging te snel was genomen. Veerman knalde in kansrijke positie over, waardoor de ploeg van Bosz halverwege het kampioensduel genoegen moest nemen met een enigszins teleurstellende 2-2 tussenstand.

Tweede helft

Sparta toonde ook na rust geen angst voor PSV. Een vlotte counter leek kansrijk, maar het was Bakari die schuin voor het Eindhovense doel naast schoot. De mee opgekomen rechtsback bleek ook buitenspel te staan. Shunsuke Mito kwam korte tijd later in het veld voor de geblesseerde Neghli. De bezoekers wilden duidelijk niet meewerken aan het kampioensfeestje van PSV.

Bosz greep ondertussen in bij PSV: Ismael Saibari en Hirving Lozano losten Til en Ramalho af. Schouten ging een linie naar achteren en moest zich met de opbouw gaan bemoeien. Lozano liet zich direct gelden voor het doel van Sparta, al leverde dat PSV niet de zo gewenste 3-2 op. Het bleef in het laatste halfuur dus spannend in het Philips Stadion.

De bevrijdende 3-2 viel alsnog in minuut 67. Veerman wist Boscagli te bereiken, waarna de Franse verdediger de bal in een keer uit de lucht nam en uit de draai raak schoot. De maker van het ongelukkige eigen doelpunt in de eerste helft vierde zijn goal uitbundig en samen met de PSV-supporters. De aanwezige toeschouwers wisten dat de 25ste landstitel weer een stuk dichterbij was gekomen.

PSV leek bevrijd en liep in de slotfase verder weg van Sparta. Tillman stuurde Teze weg en de rechtsback maakte alleen voor de uitgekomen Olij geen fout: 4-2. Fraai was ook het overstapje kort daarvoor van de ingevallen Ricardo Pepi, die de geblesseerd geraakte De Jong verving. De fans van PSV begonnen al aan het kampioensfeest en de spelers en technische staf mengden zich na het laatste fluitsignaal ook in het feestgedruis. Het is de eerste landstitel van de Eindhovenaren sinds 2018 en de 25ste in totaal.

