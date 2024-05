Interview Veerman wordt ruw verstoord door flinke bierdouche: ‘Ik drink niet’

PSV is landskampioen en ook Joey Veerman heeft daarmee zijn eerste landstitel gewonnen. De middenvelder is een van de belangrijkste spelers in de selectie van Peter Bosz. Volgens de spelverdeler is dit een 'heel bijzonder' team.

Veerman zag eerst nog wel een nerveus PSV in de beginfase van de wedstrijd. De Eindhovenaren kwamen zelfs op achterstand. “Het was heel stroperig, het leek wel alsof we de eerste wedstrijd van het seizoen speelden. Maar gelukkig maken we gewoon weer vier goals, dat is het belangrijkste.”

Na de bevrijdende 3-2 van Oliver Boscagli, die een vrije trap van Veerman zelf prachtig binnenwerkte, begon het genieten bij de PSV’ers. “Ik denk dat we een hele goede selectie hebben. We hebben gewoon een superseizoen gedraaid”, wil Veerman uitleggen, voordat hij ruw onderbroken wordt door Patrick van Aanholt. De routinier kiepert een flinke emmer bier over de middenvelder heen, die er wel om kan lachen. “Het is beter dan champagne!”

“Helemaal geweldig dit”, vervolgt een inmiddels natte maar lachende Veerman. “Als je ook ziet hoe we in bepaalde wedstrijden gevoetbald hebben. Buiten deze wedstrijd en NEC hebben we bijna elke wedstrijd goed gevoetbald denk ik.”

De middenvelder, die dit jaar door analisten bestempeld wordt als een van de beste spelers van de Eredivisie, ontving in het verleden veel kritiek. “Iedereen heeft zijn eigen mening”, reageert de spelverdeler nuchter. “Ik ben dit jaar kampioen geworden, heb 2 keer de beker gewonnen, 2 keer de Johan Cruijff Schaal, dus volgens mij heb ik het wel aardig gedaan tot nu toe bij PSV.”

Volgens de middenvelder is de sfeer binnen het team uitstekend. “Heel bijzonder. Onderling ook heel goed met elkaar. Als je ook ziet op trainingskamp, dat je een avondje uitgaat met vijftien spelers. Ik denk niet dat je dat heel vaak meemaakt. Normaal ben je met een mannetje of vier waar je echt goed mee bent. Maar bij ons is het gewoon echt een hecht team.”

’Ik drink niet’

Wat voor PSV rest, behalve nog drie wedstrijden, is een uitbundig kampioensfeest. Daar kijkt Veerman toch echt wel naar uit. “Ik hoorde dat er morgen tienduizenden mensen komen dus dat wordt een geweldig feest.”

Presentator Milan van Dongen stelt vervolgens dat het flink feesten wordt voor PSV. “Jullie moeten aan de bak”, legt hij de middenvelder voor. “Nou ja weet je, ik drink niet dus voor mij zal het wel makkelijk zijn”, grapt Veerman.

