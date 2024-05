Ajax-trainer Van 't Schip feliciteert PSV en geeft credits aan Peter Bosz

John van 't Schip heeft PSV gefeliciteerd met de 25ste landstitel in de clubgeschiedenis. De interim-coach van Ajax, die na dit seizoen niet meer op de bank zit bij de Amsterdammers, is van mening dat Peter Bosz een groot aandeel heeft in het kampioenschap van de Eindhovenaren.

In de optiek van Van 't Schip is het volledig terecht dat de kampioensschaal deze zondag in het Philips Stadion wordt uitgereikt. "Ze constant geweest en hebben goed voetbal gespeeld", verklaart de Ajax-coach voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen FC Volendam in gesprek met ESPN.

"Met een goede balans in de selectie, dus dat is meer dan verdiend. Peter Bosz heeft het fantastisch gedaan en PSV naar een hoger niveau gebracht. Daar heeft hij een belangrijke rol in gehad", geeft Van 't Schip mee aan zijn succesvolle collega.

Ajax

Van 't Schip nam tevens zijn eigen selectie onder de loep. Brian Brobbey heeft een basisplaats tegen Volendam, al kwakkelde de spits met zijn fitheid. "Hij heeft een goede week achter de rug, maar in de wedstrijd moeten we het even afwachten. Hoewel ik ervan uitga dat hij een groot gedeelte van de wedstrijd kan spelen."

Volgens de coach van Ajax is Jordan Henderson, die ook start in Volendam, een ander verhaal. "Hij heeft wel een groot gedeelte met de groep getraind. Dus hopelijk kan hij meer dan een uur spelen en misschien wel wat langer."

Voor Steven Berghuis, die in februari voor het laatst in actie kwam voor Ajax, is een invalbeurt wellicht een optie. "Berghuis komt van nog verder, dat zal een invalbeurt worden als dat nodig is", zo verduidelijkt Van 't Schip.

