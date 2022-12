Blind vertelt zijn kant van verhaal: ‘Geen idee of mijn gevoel klopt, maar...'

Dinsdag, 27 december 2022 om 22:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:36

Daley Blind heeft in een open brief afscheid genomen van de supporters van Ajax. Via de sociale kanalen deelt de vertrekkende linksachter zijn gevoelens over de exit uit Amsterdam en spreekt hij over een ‘bijzondere relatie’ met de fans. Vanwege de ‘omstandigheden’ is het einde van de relatie tussen de Amsterdammers en Blind tot stand gekomen, zo vertelt laatstgenoemde.

“Met pijn in het hart en tranen in mijn ogen moet ik afscheid nemen van jullie en de club”, zo opent Blind zijn brief, die hij enkele uren na de bekendmaking van zijn contractontbinding bij Ajax publiceert. “Als zevenjarig jongetje liep ik voor het eerst De Toekomst binnen. Het eerste elftal halen, dat prachtige Ajax-shirt aantrekken, het veld betreden in een volle ArenA, dat was mijn droom en daar heb ik alles voor gegeven. Spelen voor Ajax is het allermooiste dat er is!”

“Amsterdammers zijn vaak direct en veeleisend. Dat mag ook, daar houd ik van en daarom kan ik ook eerlijk zijn tegen jullie”, vervolgt Blind. “Samen hebben wij een bijzondere relatie, maar makkelijk was het niet altijd voor mij. Soms had ik het gevoel tegen een aantal van jullie te spelen en soms het gevoel dat ik net even iets sneller bekritiseerd werd dan menig andere speler. Ik weet niet of mijn gevoel juist is. Misschien niet. Sommigen zullen me begrijpen, anderen niet. Maar nee, dit is zeker niet de reden van mijn afscheid. Ik ben jullie ook dankbaar.”

“Ik heb altijd alles gegeven voor jullie en voor onze club. Er is dan ook geen club waar ik ooit liever voor had willen spelen dan voor Ajax. Terugkeren in 2018 was dan ook de enige optie voor mij toen die mogelijkheid zich voordeed. Wat wij in die vier jaar hebben neergezet is ongelofelijk. We brachten samen Ajax weer naar de top. Een team, een club waar iedereen weer bang voor werd. Dit is niet hoe ik mijn einde bij Ajax had voorgesteld, maar door 'omstandigheden' is het zo gelopen. Ik hoop dat er nog een juist moment komt om afscheid van jullie te nemen. Zorg dat Ajax Ajax blijft. Jullie zijn Ajax. En vergeet dus nooit: wij zijn Ajax, wij zijn de beste”, zo besluit Blind zijn brief.