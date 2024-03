Driessen voorziet einde voor Oranje-international: ‘Hij kan echt niet meer’

Valentijn Driessen is allesbehalve tevreden over het optreden van het Nederlands elftal tegen Duitsland van afgelopen dinsdag (2-1 nederlaag). De chef voetbal van De Telegraaf vindt dat we veel meer mogen verwachten van het Nederlands elftal. “Uiteindelijk lijd je een verdiende nederlaag.”

Waar Oranje tegen Schotland sierde in slordigheden aan de bal, zag het er dinsdag in Frankfurt volgens velen een stuk beter uit. Driessen zag echter nog steeds ontzettend veel fout gaan. “Ik vond ze zonder bal ontzettend kwetsbaar, zeker als die Duitsers gas gaven. Dan liepen ze er zo doorheen met dat combinatievoetbal. Dan lijdt je gewoon een verdiende nederlaag.”

Verder hoopt Driessen dat bondscoach Ronald Koeman ver op weg is met het leggen van zijn puzzel. “Er zijn te veel spelers en systemen die hem gewoon niet verder helpen om die puzzel te leggen. Nu kregen Schouten en Veerman een kans en dat gaat aardig, maar het is geen PSV-niveau.”

Driessen zag een aantal spelers echt door het ijs zakken tegen Duitsland. “Daley Blind op die positie in dit systeem kan echt niet meer. Daar moet hij aanvallen én verdedigen, maar dat kan hij niet meer opbrengen. Zet dan Aké maar aan die linkerkant en Blind centraal achterin”, aldus Driessen. “Ook Matthijs de Ligt vond ik wederom niet bijster goed. Reijnders leed heel veel balverlies. Waar hij vrijdag tegen Schotland nog uitblonk, gaf hij nu niet thuis.”

Over één speler was Driessen wel erg positief. “Ik vond Bart Verbruggen uitstekend keepen. Hij hield veel ballen tegen en dat is het eerste wat hij moet doen. Voetballend gezien denk ik niet dat hij veel beter is dan Flekken, maar hij was redelijk rustig aan de bal. Ik neem aan dat Verbruggen de eerste keeper wordt op het EK, anders had Flekken onder de lat gestaan tegen Duitsland.”

Op de persconferentie hintte Koeman wel nog nadrukkelijk op de fitheid die van belang zal zijn in het bepalen van zijn EK-selectie. Daaruit trekt Driessen nog een conclusie. “Ik denk dat hij hint op Justin Bijlow. Mocht hij tegen die tijd fit zijn, denk ik dat hij de eerste keeper van Koeman zal zijn.”

Driessen maakt zich richting het EK wel grote zorgen over de vorm van het Nederlands elftal. “We zijn nog totaal niet in EK-vorm, echt verre van. Op dit moment is het alleen maar hopen voor het Nederlands elftal. Als je alleen al naar de Duitsers kijkt; die hebben gewoon veel meer kwaliteit. Nederland is nog totaal niet klaar voor het EK. Ik denk dat de kwartfinale de eindstreep is voor Oranje.”

Nederland weet sinds dinsdagavond de tegenstander in de openingswedstrijd op het EK. Op zondag 16 juni wordt er om 15.00 uur afgetrapt tegen Polen, dat na strafschoppen af wist te rekenen met Wales. Daarna wachten nog groepswedstrijden tegen Frankrijk en Oostenrijk.

