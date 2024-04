Opvallende positiewijziging bij Oranje? ‘Koeman beschouwt hem als aanvaller’

Gaan we deze zomer een Oranje-debutant zien op het EK? Nu Quilindschy Hartman zwaar geblesseerd is en Ian Maatsen zich razendsnel ontwikkelt, is dat een vraag die steeds vaker opdoemt. Deze week was de Nederlander opnieuw belangrijk voor Borussia Dortmund.

Maatsen maakte deze winter op huurbasis de overstap van Chelsea naar Dortmund en dat legt hem geen windeieren. De linkervleugelverdediger staat dit kalenderjaar op twee goals en twee assists in zeventien wedstrijden.

Dinsdagavond in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid eiste Maatsen opnieuw een hoofdrol op, door BVB op slag van rust op 2-0 te zetten. De uiteindelijke 4-2 zege bleek voldoende voor een plek in de halve finale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Maarten Wijffels staat in het Algemeen Dagblad stil bij de vraag wat Maatsen zou kunnen toevoegen aan Oranje. "Goed om te weten: in de staf van Oranje beschouwen ze Maatsen eigenlijk vooral als een aanvaller. Meer dan puur als back."

Wijffels stelt dat Maatsen 'kanshebber, maar vooralsnog vooral outsider' is voor een plek in de definitieve EK-selectie. Door de blessure van Hartman is er wel een vacature in te vullen aan de linkerkant.

Keuzes

"Koeman kan die in principe prima invullen met Daley Blind en Nathan Aké , twee linkspoten met een schat aan ervaring op eindtoernooien. En ook Micky van de Ven van Tottenham Hotspur is een kandidaat", aldus Wijffels.

"Op beide flanken van die types in een EK-selectie?", doelt Wijffels op Denzel Dumfries aan de rechterkant. "Dat kán een overweging zijn. Zeker als de UEFA mee zou gaan in Koemans pleidooi voor een groep van 26 man."

"Maar bij 23 man komt het aan op keuzes en de verwachting is dat de bondscoach niet op beide flanken gaat spelen met twee heel aanvallende backs. Dan eerder opteren voor één back hoog en één lager. Voor de balans."

Maatsen zat tot dusver twee keer op de bank bij het Nederlands elftal. In oktober vorig jaar werd hij door Koeman bij de selectie gehaald voor de EK-kwalificatieduels met Frankrijk en Griekenland. Speelminuten maakte hij nog niet.

Zou jij Ian Maatsen meenemen naar het EK? Ja Nee Stem Zou jij Ian Maatsen meenemen naar het EK? Ja 84% Nee 16% Totaal aantal stemmen: 166 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties