Mo Ihattaren laat na aankondiging van Ajax voor het eerst van zich horen

Donderdag, 3 november 2022 om 11:58 • Laatste update: 12:08

Mohamed Ihattaren heeft, drie dagen nadat Ajax bekendmaakte niet verder te zullen gaan met de aanvallende middenvelder annex aanvaller, van zich laten horen op Instagram. De spelmaker heeft een Story geplaatst, waarin te zien is dat hij aan het hardlopen is door Utrecht. 'Winners never quit, quitters never win' is de begeleidende tekst die Ihattaren bij de beelden plaatste. Ook is er een emoji van een voetbal en de tekst 'soon' te zien.

Ajax meldde afgelopen week dat de koopoptie op Ihattaren niet gelicht wordt en dat hij aan het einde van dit kalenderjaar terug zal keren naar Juventus. De twintigjarige aanvaller annex aanvallende middenvelder wordt sinds januari 2022 gehuurd van Juventus, en had voor twee miljoen euro definitief overgenomen kunnen worden van la Vecchia Signora. Ihattaren speelde uiteindelijk slechts één duel in Ajax 1. Hij viel in tijdens de met 2-1 verloren bekerfinale tegen zijn oude club PSV.

Tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen leek er een serieuze rol in de A-selectie weggelegd voor Ihattaren. De spelmaker ging echter niet mee op trainingskamp naar Oostenrijk en dat was volgens Ajax te wijten aan een gebrek aan fitheid. De Telegraaf verwees dat nieuws nog geen dag later naar de prullenbak, en onthulde dat de linkspoot slachtoffer was van bedreigingen en intimidatie uit het criminele circuit. Daardoor verscheen Ihattaren enkele weken niet op de club. Begin augustus hervatte hij zijn individuele training weer, maar ondertussen verschenen er steeds meer details over de dreigingen rondom zijn persoon.

Volgens misdaadverslaggever John van den Heuvel zou Ihattaren onder meer leden van de mocromaffia in een door Ajax beschikbaar gestelde auto hebben laten rijden en eind september ging de peperdure Porsche Panamera van Ihattaren in vlammen op in de Utrechtse wijk Kanaleneiland. Een week daarvoor was zijn broer ook al slachtoffer van vermoedelijke brandstichting.