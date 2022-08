Ajax en Sevilla onderhandelen over ‘topprioriteit’ Lucas Ocampos

Maandag, 29 augustus 2022 om 23:09 • Wessel Antes • Laatste update: 23:16

Ajax en Sevilla zijn inmiddels in gesprek over een transfer van Lucas Ocampos, zo meldt transfermarktexpert Fabrizio Romano maandagavond. De Italiaanse journalist beweert dat de buitenspeler van Sevilla momenteel topprioriteit is als opvolger van Antony, die naar verluidt dinsdag wordt gepresenteerd bij Manchester United. Eerder werd al duidelijk dat een terugkeer van Hakim Ziyech ver weg is.

Maandagochtend kwamen de geruchten over Ocampos echt op gang via Marca. De Spaanse krant gaf aan dat de naam van Ocampos was gevallen in Amsterdam. Een vertrek van de Argentijn zou broodnodige ruimte maken in het salarishuis van de Spaanse club. Sevilla wil zich deze transferzomer namelijk nog versterken met een centrumspits. Ocampos is een buitenspeler die op beide flanken uit de voeten kan. Hij ligt nog tot medio 2024 vast in Sevilla, maar zou met het oog op het WK in Qatar graag naar Amsterdam willen vanwege een gebrek aan speeltijd in LaLiga.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Maandagmiddag bevestigde journalist Mike Verweij van De Telegraaf het gerucht in de voetbalpodcast Kick-off. “Ocampos is een serieuze optie, alleen dat is ook weer een speler van 28 jaar zonder restwaarde, indien je hem moet kopen. Het schijnt ook een lastige jongen te zijn, mentaal een apart geval. Maar wel een geweldige voetballer. Ik denk als Ajax de kans krijgt hem bij Sevilla weg te halen, dat ze hem zullen halen. Hij is daar een beetje op een dood spoor geraakt.”

Ocampos speelt sinds juli 2019 voor Sevilla, dat destijds vijftien miljoen euro betaalde voor de tienvoudig international van Argentinië. Ocampos is dus bezig aan zijn vierde seizoen in LaLiga, maar moet het dit seizoen met name doen met een rol als invaller. In 135 officiële wedstrijden voor los Rojiblancos was hij 34 keer trefzeker en leverde hij vijftien assists af. Met Sevilla won Ocampos in 2020 de Europa League.