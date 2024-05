Mogelijke opvolger van Arne Slot bij Feyenoord reageert: ‘Uiterst eervol’

Marino Pusic vindt het mooi dat zijn naam genoemd wordt bij Feyenoord, zo zegt de 52-jarige trainer van Shakhtar Donetsk in gesprek met journalist Jeroen Kapteijns van De Telegraaf. Pusic, die in Oekraïne nog tot medio 2026 vastligt, geeft aan rustig af te wachten wat de toekomst gaat brengen.

Komend weekend eindigt zowel de Eredivisie als de Premier League, waarna Feyenoord en Liverpool de overstap van trainer Arne Slot wereldkundig zullen maken. De Rotterdammers zijn al weken op zoek naar een vervanger van de succescoach en de naam van Pusic valt daarbij regelmatig.

“Het is uiterst eervol dat mijn naam wordt genoemd”, reageert Pusic tegenover de ochtendkrant. “Dat laat wel zien dat er waardering is voor wat ik heb neergezet bij Feyenoord.” Pusic was tussen juli 2021 en oktober 2023 werkzaam als assistent-trainer van Slot in De Kuip.

Pusic wil zijn oud-collega dan ook complimenteren. “Laat ik allereerst zeggen dat het een fantastische stap is die Arne gaat maken. En die heeft hij ook dik verdiend, want hij heeft het geweldig gedaan bij Feyenoord.”

Dat Pusic wordt genoemd als opvolger van Slot, ziet hij als een erkenning van zijn werk. “Natuurlijk streelt het dat mijn naam genoemd wordt bij zo’n grote club. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen.”

“Mijn contract bij Shakhtar loopt nog twee jaar door en ondanks de zware omstandigheden heb ik het hier naar mijn zin. We zullen zien wat de toekomst gaat brengen”, besluit Pusic voorzichtig.

De zoon van Pusic, Noah, speelt nog altijd in het beloftenelftal van Feyenoord. De negentienjarige middenvelder uit Arnhem beschikt in Rotterdam-Zuid over een aflopend contract, al heeft de Stadionclub de optie om die verbintenis met een seizoen te verlengen. Het is vooralsnog onbekend of Feyenoord daar al een besluit over heeft genomen.

