Alex Kroes spreekt zich voor het eerst uit over functiewijziging bij Ajax

Alex Kroes, technisch directeur van Ajax, heeft tegenover De Telegraaf zijn eerste interview afgegeven na een tumultueuze start als bestuurder in de Johan Cruijff ArenA. De vijftigjarige Utrechter noemt het kopen van de Ajax-aandelen een ‘domme actie’, maar blijft tegelijkertijd zeggen dat hij ‘alles met de beste intenties heeft gedaan’. Daarnaast spreekt Kroes zich voor het eerst uit over zijn functiewijziging van algemeen naar technisch directeur.

De Raad van Commissarissen van Ajax zette twee weken na de entree van Kroes als algemeen directeur een ontslagprocedure op touwen wegens vermeende handel met voorkennis in Ajax-aandelen. Na steun van de bestuursraad, oud-Ajacieden en achterban mocht Kroes, weliswaar in een nieuwe functie, alsnog aanblijven in Amsterdam. Tot de AFM met een oordeel komt is kroes titulair technisch directeur.

In gesprek met journalisten Mike Verweij en Valentijn Driessen vertelt Kroes dat hij weet dat er een lastige periode in aantocht is in de hoofdstad. “Maar toch ben ik een ongeduldig mannetje dat zeventien uur per dag werkt om succes met Ajax te boeken”, aldus de ambitieuze Kroes.

Ook als de AFM oordeelt dat Kroes een ernstig misdrijf heeft gepleegd, blijft de technisch directeur erbij dat hij alles met de beste intenties heeft gedaan. “Wat is een ernstig misdrijf? Als je door rood rijdt en een boete krijgt? Vind ik niet. Maar door rood rijden met 150 kilometer per uur en drank op wel. Als in mijn geval het Openbaar Ministerie in actie komt, dan is dat ernstig. Als de consequentie is dat ik mijn baan verlies, ook mijn huidige job, dan is dat zo. En dan sta ik daar ook achter.”

Kroes vindt het niet erg dat hij inmiddels een nieuwe functie heeft bij Ajax. “Soms denk ik: misschien heeft het wel zo moeten zijn. Ik vind de functie van technisch directeur net zo leuk. Zeker als ik zo prettig kan samenwerken als nu in de directie met Menno Geelen, Susan Lenderink, Marijn Beuker en Menno’s tijdelijke opvolger Cas Biesta.”

“Het voelt echt goed met zijn vijven. Het is geen degradatie, maar een andere focus. Ik heb een salarisreductie, maar daar ben ik helemaal prima mee”, besluit Kroes. De ochtendkrant komt zaterdag met een tweede deel van het uitgebreide interview.

